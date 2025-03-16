4 сытных блюда, которые можно приготовить за полчаса

Мало кому хочется тратить по несколько часов на приготовление ужина, особенно в будние дни. На помощь приходят простые и быстрые в приготовлении блюда, которые никого не оставляют равнодушными.

1. Фахитас с курицей

Это яркое и ароматное блюдо сочетает в себе нежность курицы и насыщенный вкус овощей с пикантными специями. Кроме того, фахитас легко и быстро готовится.

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

красный болгарский перец;

желтый болгарский перец;

луковица;

2 зубчика чеснока;

ст. л. растительного масла;

ч. л. молотого кумина;

ч. л. паприки;

1/2 ч. л. молотого чили;

соль и перец по вкусу;

тортильи.

Как приготовить:

Нарежь полосками куриное филе, болгарский перец и лук, а чеснок измельчи. Разогрей сковороду и обжарь куриное филе до золотистой корочки. Посоли и поперчи его, затем отложи в сторону.

В этой же посуде обжарь до мягкости перец и лук. Добавь к ним измельченный чеснок, а через минуту верни курицу. Перемешай и еще пару минут прогрей ингредиенты вместе.

На сухой сковороде подогрей тортильи. Выложи на них мясную начинку, добавь нарезанные помидоры, авокадо и зелень. Если хочешь, также натри сверху немного сыра.

2. Паста орзо с креветками

Изысканное блюдо сочетает в себе нежный вкус морепродуктов и ароматный рис. Кроме того, орзо богат белком, поэтому идеально подходит тем, кто следит за весом.

Ингредиенты:

200 г пасты орзо;

300 г очищенных креветок;

ст. л. оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

ч. л. паприки;

1/2 ч. л. молотого чили;

1/2 стакана белого вина;

стакан сливок;

соль и перец по вкусу;

свежая петрушка для подачи.

Как приготовить:

Отвари пасту орзо в подсоленной воде согласно инструкции. Очисти и мелко нарежь чеснок.

На среднем огне разгорей сковороду и добавь масло. Обжарь до золотистой корочки креветки, посоли и поперчи их.

Освободи сковороду и на ней же немного обжарь чеснок, паприку и молотый чили. Влей белое вино и пару минут выпаривай его. Затем добавь сливки и доведи до кипения. После уменьши огонь и готовь, пока соус не загустеет.

Верни креветки в сковороду и погрей пару минут. Добавь в массу пасту орзо и аккуратно перемешай, чтобы она покрылась соусом. Готовое блюдо укрась зеленью и подай горячим.

3. Курица под сырно-грибным соусом

Куриное филе, обжаренное до золотистой корочки, сохраняет свою сочность и прекрасно сочетается с насыщенным вкусом соуса. А благодаря сырно-грибному соусу мясо становится еще более нежным.

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

200 г шампиньонов;

луковица;

2 зубчика чеснока

ст. л. растительного масла;

стакан сливок;

100 г тертого сыра;

ч. л. сушеного тимьяна;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Нарежь полосками куриное филе и грибы, измельчи чеснок и лук. Разогрей сковороду на среднем огне, добавь масло и обжарь подсоленное филе до золотистой корочки. Переложи курицу на тарелку и отложи в сторону.

В этой же сковороде обжарь лук и добавь к ним шампиньоны, Подожди, пока они станут золотистыми, затем добавь измельченный чеснок и тщательно перемешай. После этого влей сливки и доведи до кипения. Уменьши огонь и дождись, пока соус загустеет.

Верни курицу в сковороду к соусу. Перед подачей натри сверху сыр и добавь измельченную зелень.

4. Макароны «Чизбургер»

Блюдо легко готовится и идеально подходит для семейного ужина или дружеской вечеринки.

Ингредиенты:

200 г коротких макарон;

500 г говяжьего фарша;

луковица;

2 зубчика чеснока

ст. л. растительного масла;

стакан тертого сыра;

1/2 стакана кетчупа;

1/2 стакана горчицы;

ч. л. сушеного орегано;

ч. л. сушеного базилика;

соль и перец по вкусу;

свежие помидоры и листья салата для подачи.

Как приготовить:

Отвари макароны в подсоленной воде и отложи в сторону. Нарежь и измельчи лук с чесноком.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарь фарш до готовности. Добавь лук, измельченный чеснок, сушеные специи. Перемешай и дай немного настояться. Затем добавь соус и кетчуп.

Переложи в сковороду с фаршем макароны. Перемешай, добавь тертый сыр и разложи по тарелкам. Укрась блюдо свежими помидорами и листьями салата.