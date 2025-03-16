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Комбинации ингредиентов для кожи, которые следует попробовать, и, которых избегать 0

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Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Комбинации ингредиентов для кожи, которые следует попробовать, и, которых избегать

Уход за кожей – это искусство и, как в любом искусстве, здесь важны не только отдельные компоненты, но и то, как они сочетаются друг с другом.

Некоторые ингредиенты, когда объединяются, создают мощный дуэт, способный значительно улучшить состояние кожи. В то же время есть комбинации, которые вместо пользы могут вызвать раздражение или даже снизить эффективность друг друга, об этом рассказало издание RealSimple. Рассмотрим, какие ингредиенты следует сочетать, а каких комбинаций лучше избегать.

Идеальные комбинации по уходу за кожей

Витамин C и солнцезащитный крем

Использование солнцезащитного крема 365 дней в году – это основа здоровой и сияющей кожи. Но чтобы сделать эту защиту более эффективной, можно наносить под SPF сыворотку с витамином C. Дело в том, что даже при тщательном применении солнцезащитного крема ваша кожа все равно получает определенное количество ультрафиолетового излучения. Витамин C действует как антиоксидант, который нейтрализует вредные свободные радикалы, предотвращает преждевременное старение и пигментацию. Итак, эта комбинация – ваш идеальный дуэт для молодой и здоровой кожи.

Витамин C, феруловая кислота и витамин E

Чтобы повысить эффективность витамина C, выбирайте продукты, содержащие феруловую кислоту и витамин E. Эти компоненты не только усиливают антиоксидантную защиту кожи, но и стабилизируют витамин C, предотвращают его быстрое разрушение. Кроме того, они помогают устранить неровности, укрепляют кожу и выравнивают ее тон. Вместе они создают мощный коктейль молодости и сияния.

Ретиноиды и пептиды

Ретиноиды давно известны своими свойствами стимуляции выработки коллагена, но их эффективность можно усилить, если объединить с пептидами. Пептиды помогают ретиноидам лучше проникать в кожу, а также уменьшают риск раздражения, обеспечивая увлажнение и восстановление. Если вы хотите получить максимум от своего ночного ухода, наносите ретиноидное средство сначала, а затем используйте крем с пептидами.

Ретиноиды и гиалуроновая кислота

Еще один удачный союзник ретиноидов – гиалуроновая кислота. Она предотвращает пересушивание и шелушение кожи, а это часто сопровождает использование ретиноидов. Если вы переживаете, что увлажняющий крем нейтрализует действие ретинола – не беспокойтесь. Гиалуроновая кислота не снижает эффективность ретиноидов, а только помогает коже оставаться мягкой и увлажненной. Для достижения идеального баланса наносите сначала средство с ретиноидом, а затем легкий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой.

Опасные комбинации, которых следует избегать

Витамин C и ниацинамид

Ниацинамид – отличный ингредиент, успокаивающий кожу и уменьшающий покраснение. Однако в паре с витамином C он может снижать его эффективность. Это не значит, что следует совсем отказаться от ниацинамида – просто используйте его в другой части ухода. Например, витамин C лучше всего наносить утром под солнцезащитный крем, а ниацинамид вечером перед увлажнением.

Ретиноиды и кислоты AHA/BHA или бензоилпероксид

Ретиноиды и кислоты (альфа и бета-гидроксикислоты) — каждый из этих ингредиентов оказывает сильное влияние на кожу, однако вместе они могут вызвать сильное раздражение и шелушение. То же касается бензоилпероксида, который может снижать эффективность ретиноидов. Чтобы избежать неприятных последствий, используйте кислоты или бензоилпероксид утром, а ретиноиды вечером.

Альфа-гидроксикислоты (AHA) и бета-гидроксикислоты (BHA)

AHA (например, гликолевая и молочная кислоты) и BHA (салициловая кислота) отлично работают отдельно, но не вместе. Их одновременное использование может привести к чрезмерной сухости и раздражению. Если вы хотите получить преимущества двух кислот, ищите специально разработанные продукты, содержащие их в сбалансированной формуле или применяйте их в разное время суток или в разные дни недели.

Разумное сочетание ингредиентов в уходе за кожей может значительно повысить эффективность косметических средств и сделать вашу кожу здоровой, свежей и сияющей. Используйте правильные комбинации, избегайте "конфликтных" сочетаний и вы получите максимум пользы от своей бьюти-рутины.

Источник: tsn

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