«Мы умеем позаботиться о других, но забываем о себе»: врач понял, что у него сердечный приступ, когда спасал пациента с инфарктом

Врач отделения неотложной помощи больницы Timmins and District Hospital Крис Лорето рассказал личную историю, чтобы предупредить всех, кто легкомысленно относится к своему здоровью. Сам он был уверен, что «пуленепробиваемый», а тревожные симптомы списывал на изжогу, пока вдруг не встретил пациента с таким же, как у него самого, диагнозом.

Игнорировал симптомы

В течение нескольких месяцев доктор Лорето чувствовал боль в груди, особенно когда бегал по утрам, но он был уверен, что так проявляется кислотный рефлюкс. Врач принимал таблетки, но облегчения не наступало, боль не утихала.

Крис Лорето.

Крис особенно ярко почувствовал ее, когда однажды вечером играл в хоккей с друзьями: жгучий огонь поднимался от груди и доставал даже до зубов и ушей, но доктор терпел, чтобы не подвести товарищей, и на следующее утро пришел на смену в госпиталь. Продолжая чувствовать себя неважно, он начал прием. Первым же его пациентом оказался мужчина с обширным инфарктом.

После операции доктор Лорето встретился с супругой пациента и, разговаривая с ней, вдруг осознал, что история болезни что-то ему напоминает. До того как боль в груди стала невыносимой и он попал в больницу, мужчина даже принимал те же самые лекарства от изжоги, что и Крис. «Его история один в один была моей», — вспоминает Лорето.

Инфаркт подтвердился

Крис признался коллегам в своей абсолютной глупости. Тут же были сделаны анализы и ЭКГ. Они подтвердили: у доктора Лорето тоже сердечный приступ. Спасая жизни других, он и сам оказался на больничной койке. К счастью, все обошлось: Лорето перенес операцию по стентированию, прошел реабилитацию. Он признался, что теперь будет внимательнее относиться к своему здоровью.

«Мы умеем позаботиться о других, но забываем о себе, — говорит он. — Возникает чувство незаменимости и пуленепробиваемости. Я даже допустить не мог, что со мной может случиться подобное. Эта история — отличный повод задуматься о себе. Важно обращать внимание на любые тревожные звоночки: тошноту, одышку, странную боль во время физической нагрузки».

Симптомы сердечного приступа могут быть нетипичными, предупредил врач.

«Это не только дискомфорт в груди (давление, распирание или боль, жжение или тяжесть), боль может отдавать в шею, челюсть, руку и спину, проявляться инфаркт может одышкой, потливостью, тошнотой и головокружением. У женщин нередко симптомы сердечного приступа менее выраженные и иногда проявляются болью в животе», — сказал доктор Лорето.