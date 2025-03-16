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«Мы умеем позаботиться о других, но забываем о себе»: врач понял, что у него сердечный приступ, когда спасал пациента с инфарктом 0

Люблю!
Дата публикации: 16.03.2025
Doctorpiter
«Мы умеем позаботиться о других, но забываем о себе»: врач понял, что у него сердечный приступ, когда спасал пациента с инфарктом
ФОТО: dreamstime

История эта случилась в канадской больнице. Спасая пациента с сердечным приступом, врач понял, что ему самому нужна помощь.

Врач отделения неотложной помощи больницы Timmins and District Hospital Крис Лорето рассказал личную историю, чтобы предупредить всех, кто легкомысленно относится к своему здоровью. Сам он был уверен, что «пуленепробиваемый», а тревожные симптомы списывал на изжогу, пока вдруг не встретил пациента с таким же, как у него самого, диагнозом.

Игнорировал симптомы

В течение нескольких месяцев доктор Лорето чувствовал боль в груди, особенно когда бегал по утрам, но он был уверен, что так проявляется кислотный рефлюкс. Врач принимал таблетки, но облегчения не наступало, боль не утихала.

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Крис Лорето.

Крис особенно ярко почувствовал ее, когда однажды вечером играл в хоккей с друзьями: жгучий огонь поднимался от груди и доставал даже до зубов и ушей, но доктор терпел, чтобы не подвести товарищей, и на следующее утро пришел на смену в госпиталь. Продолжая чувствовать себя неважно, он начал прием. Первым же его пациентом оказался мужчина с обширным инфарктом.

После операции доктор Лорето встретился с супругой пациента и, разговаривая с ней, вдруг осознал, что история болезни что-то ему напоминает. До того как боль в груди стала невыносимой и он попал в больницу, мужчина даже принимал те же самые лекарства от изжоги, что и Крис. «Его история один в один была моей», — вспоминает Лорето.

Инфаркт подтвердился

Крис признался коллегам в своей абсолютной глупости. Тут же были сделаны анализы и ЭКГ. Они подтвердили: у доктора Лорето тоже сердечный приступ. Спасая жизни других, он и сам оказался на больничной койке. К счастью, все обошлось: Лорето перенес операцию по стентированию, прошел реабилитацию. Он признался, что теперь будет внимательнее относиться к своему здоровью.

«Мы умеем позаботиться о других, но забываем о себе, — говорит он. — Возникает чувство незаменимости и пуленепробиваемости. Я даже допустить не мог, что со мной может случиться подобное. Эта история — отличный повод задуматься о себе. Важно обращать внимание на любые тревожные звоночки: тошноту, одышку, странную боль во время физической нагрузки».

Симптомы сердечного приступа могут быть нетипичными, предупредил врач.

«Это не только дискомфорт в груди (давление, распирание или боль, жжение или тяжесть), боль может отдавать в шею, челюсть, руку и спину, проявляться инфаркт может одышкой, потливостью, тошнотой и головокружением. У женщин нередко симптомы сердечного приступа менее выраженные и иногда проявляются болью в животе», — сказал доктор Лорето.

#инфаркт #здоровье
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