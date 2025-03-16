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Полет для фантазии: финский блин 0

Люблю!
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Полет для фантазии: финский блин

Финские блюда известны своей простотой и изысканным вкусом. Одним из таких кулинарных чудес является финский блин – Pannukakku.

Это не просто традиционная выпечка, а настоящий символ уюта и домашнего тепла, обретший популярность среди финских детей, а также ставший неизменной частью праздничных столов. Pannukakku – это большой блин, который готовится не на сковороде, а в духовке. Он легкий и воздушный, с прекрасной золотистой корочкой, а серединка его нежная и мягкая. Подается он в основном с мороженым и взбитыми сливками, что делает его идеальным десертом для любого времени года, об этом, а также о рецепте его приготовления рассказали на странице evgeniakarpa.

Ингредиенты

Яйца 2 шт.

Молоко 250 г

Сливочное масло 15 г

Сахар 1 ст. л

Соль

Мука 100 г

Приготовление

В большой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Постепенно добавляйте молоко и продолжайте взбивать.

Постепенно добавьте муку, тщательно перемешайте до получения однородной массы без комочков.

Дно противень выстелить пергаментом и смазать его небольшим количеством растительного масла. Вылейте готовую блинную массу на противень и разровняйте ее.

Поставить в разогретую до 230 ° C духовку на 15-20 мин.

Когда блинчик подрумянится и увеличится в объеме, извлеките его из духовки. Оставьте немного остыть, а затем нарежьте на квадраты.

В Финляндии этот блинчик режут на порционные квадраты и подают с мороженым или взбитыми сливками. Это очень популярный десерт среди финских детей и неудивительно, ведь его вкус, простота приготовления и красивый вид мгновенно завоевывают сердца.

Однако не обязательно ограничиваться только классическим способом подачи. Наряду с традиционным вариантом можно экспериментировать с начинками и соусами. Например, добавить в блинчик свежий творог и джем, можно создать невероятно вкусный сладкий или соленый вариант. Важно отметить, что этот десерт универсален и позволяет создавать разнообразные вариации по собственному вкусу.

Если классический вариант вам кажется слишком привычным, можно поэкспериментировать с разными начинками. Для соленого варианта отлично подойдет сливочный сыр с красной рыбой, например. Каждый из этих вариантов позволяет адаптировать блюдо под ваши предпочтения и делает финский блин универсальным.

Так или иначе, финский блин становится не просто частью традиционной кухни Финляндии, но и отличным выбором для ищущих оригинальные рецепты для своих кулинарных коллекций. Его лёгкость в приготовлении, гармоничный вкус и возможность вариативной подачи делают его любимым блюдом не только среди финских детей, но и среди взрослых.

Источник: tsn

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