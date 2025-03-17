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Снижает уровень холестерина в крови и активизирует иммунитет: чем еще полезен шпинат? 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
Dietology.pro
Снижает уровень холестерина в крови и активизирует иммунитет: чем еще полезен шпинат?
ФОТО: Freepik

Регулярное употребление в пищу шпината позволяет снизить риск возникновения раковых опухолей, поскольку в его составе присутствуют антиоксиданты. Из-за высокого содержания железа продукт способен предотвратить анемию, которая может сформироваться на фоне травм, потери крови или донорства.

Но не стоит думать, что это единственные положительные стороны растения. Шпинат является одним из лучших источников витамина К для человека. А, как известно, без этого вещества невозможны процессы свертываемости крови.

Можно выделить и другие позитивные эффекты для организма:

  • стабилизация повышенного артериального давления;

  • улучшение работы центральной нервной системы и когнитивных функций;

  • нормализация работы печени и желчегонные свойства;

  • снижение уровня сахара и холестерина в крови;

  • активизация иммунитета;

  • повышение обменных процессов в клетках головного мозга.

Отдельно стоит выделить то действие, которое шпинат при регулярном потреблении может оказать на женский организм. Помимо того, витамины и минералы в его составе позволяют продлить молодость, укрепить волосы и улучшить состояние кожи, также он еще и способствует нормализации менструального цикла, а во время менопаузы предотвращает развитие остеопороза. Не менее важно не забывать о шпинате и во время беременности, поскольку в нем много витамина В9, который необходим для правильного развития плода. По этой причине шпинат – это незаменимый продукт для беременных женщин, у которых наблюдается повышенная потребность в фолиевой кислоте.

#полезная еда #здоровье
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