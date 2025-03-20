Воплотить заветные мечты хочется в любое время, но вот возможности или тайминг не всегда бывают на нашей стороне. Для реализации задуманного иногда нужно совпадение всего и сразу, а иногда хватает лишь удачного случая. Предугадать заранее сценарии развития событий невозможно, но у тех, кто верит звездам, всегда есть подсказки.

Овен

Для многих Овнов не стоит вопрос поиска смысла своей жизни, но вечная гонка способна изматывать даже их. Подкинуть топлива получится, если сделать то, что тебе не совсем свойственно, но однозначно полезно — заземлиться. Выдели время для пассивного отдыха, при котором нужно поспать, полежать, поесть и повторить все по кругу несколько раз. На задворках твоего сознания сформируются истинные желания, которые ты могла не замечать в последнее время.

Как только твой мозг сформулирует потребность, Вселенная принесет тебе решение. Но если поймать дзен и провести ревизию души не получится, то и никакое желание воплотиться, увы, не сможет.

Дева

Девам в конце марта удастся приблизиться к реализации своих карьерных планов. В целом тут все честно — над чем работала, то и получишь. Но зато судьба создаст особенно удачные обстоятельства, которые подкинут очень приятные бонусы за то, какая ты молодец.

Например, на новом месте работы может быть действительно крутой коллектив, приятный офис и атмосфера (хотя твой главный фокус был на обязанностях). Или же возможность представить свои работы на выставке даст также несколько особенно удачных знакомств, путешествие и признание. В общем, наслаждайся приятными бонусами!

Козерог

У большинства Козерогов в конце марта велика вероятность безумно обрадоваться воплощению какой-то бытовой мечты, касающейся дома, уюта и комфорта. Это может быть как и небольшая новость вроде рестока желаемых тобой предметов интерьера (потому что земные знаки зодиака всегда заботятся о своей лужайке!), так и более глобальная — подбор подходящей квартиры или оформление ипотеки по приемлемым предложениям.

Звезды рекомендуют больше времени проводить у себя в квартире и в одиночестве, не распыляясь на общение со всеми, кто может нарушить твой драгоценный покой. Иначе выгодное объявление можно и пропустить…

Источник: thegirl