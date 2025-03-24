Как часто нужно стирать пижаму

Дата публикации: 24.03.2025
Даже если визуально ваша пижама выглядит чистой, это еще не значит, что продолжать спать в ней безопасно для вашего здоровья.

Дом — это территория максимального комфорта. И одежду для сна мы обычно выбираем тоже по принципу удобства. Но как часто вы меняете свою пижаму? Каждый день? Раз в неделю? Разберемся в вопросе и выясним, почему важно стирать костюмы для сна регулярно и почему атласная пижама лучше хлопковой.

Издание Huffpost провела опрос в соцсетях с целью выяснить, как часто другие люди стирают пижамы. Участие в нем приняли 122 человека.

Вот результаты:

  • около 13% людей никогда не переодевают пижаму до того, как их стирают, то есть меняют одежду ежедневно;

  • около 60% меняют пижаму каждые несколько дней;

  • около 22% меняют пижаму каждую неделю;

  • около 5% носят пижамный набор в течение недели, перед тем как устроить большую стирку.

Почему пижаму важно стирать вовремя

Даже внешне вроде бы не такая уж грязная пижама каждую ночь собирает на себе пот, остатки вашего крема для кожи и мертвые клетки эпидермиса. Все это создает идеальную среду для размножения бактерий.

Так что, если часто спать в несвежей пижаме, можно столкнуться с инфекциями, акне, закупоркой пор, высыпаниями и раздражениями, а в некоторых случаях еще и с аллергическими реакциями.

Если вы заболели или вирус подхватил ваш партнер, то возбудитель болезни может оказаться на ткани вашей пижамы.

Кроме того, сон в пижаме, которая успела впитать много пота, может быть не таким качественным и полноценным, особенно если вы и так уже страдаете от ночных пробуждений или бессонницы.

Что думают врачи

Медики едины во мнении: стирать пижаму нужно регулярно. Специалист по сну доктор Эндрю Колски отмечает: даже если вы носите пижаму исключительно в прохладной и чистой спальне, менять ее нужно раз в 3-4 дня.

Однако, если вы носите пижаму и в качестве домашней одежды, скорее всего, вы рискуете запачкать ее еще быстрее.

Кроме того, важную роль играет материал, из которого сделана пижама. Хлопок или фланель лучше поглощают грязь и бактерии. А вот шелковые и атласные ткани хуже впитывают пот и остаются чистыми дольше.

Иногда отдельные части пижамы могут пачкаться быстрее, и тогда имеет смысл отдельно стирать «верх» и «низ».

Специалисты составили проверочный список для тех, кто сомневается, не стоит ли отправить пижаму в стирку. Эти факторы увеличивают шансы на то, что вашу одежду пора привести в порядок:

  • не принимали душ перед тем, как надеть пижаму;

  • любите спать в теплой комнате под толстым одеялом;

  • страдаете от повышенной потливости;

  • не носите нижнее белье ночью;

  • используете перед сном крем или лосьон для увлажнения кожи;

  • выходили в пижаме на улицу, сидели в общественных местах в ней;

  • пижама сделана из синтетической ткани.

Источник: doctorpiter

