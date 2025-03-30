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Заложник конфликта: Павел Прилучный нанял охрану, чтобы Тимофей не мог общаться с Агатой Муцениеце 0

Люблю!
Дата публикации: 30.03.2025
womanhit
Заложник конфликта: Павел Прилучный нанял охрану, чтобы Тимофей не мог общаться с Агатой Муцениеце
ФОТО: Instagram

После очередного заседания по делу о воспитании 11-летнего Тимофея разгорелся новый виток конфликта между бывшими супругами. Адвокат Агаты Муцениеце сделала громкое заявление, обвинив Павла Прилучного в создании искусственных барьеров между матерью и ребенком.

По ее словам, актер нанял охрану, которая физически препятствует встречам, сменил сыну номер телефона и заблокировал все возможные способы связи с матерью.

«Это абсолютно ненормальная ситуация, когда отец сознательно лишает ребенка общения с матерью и всей ее родней. Даже если Тимофей действительно хотел жить с отцом, решение о полном разрыве контактов явно ему навязали», — заявила представительница актрисы, призвав суд заслушать самого мальчика.

Однако адвокат Прилучного Оксана Даниелова парировала эти обвинения, назвав их «абсолютной выдумкой». По ее версии, именно Муцениеце саботирует процесс, отказываясь принять выбор сына и постоянно затягивая разбирательство новыми ходатайствами.

«Сегодня мы в очередной раз наблюдаем попытку переиграть ситуацию через давление на ребенка. Тимофей уже выражал свою позицию, но сторона матери настаивает на повторном допросе — это явная провокация», — возмутилась защитница актера.

Судья был вынужден отложить слушание, чтобы рассмотреть новое ходатайство о вызове мальчика. Напомним, что этот болезненный процесс длится уже больше года — с момента расставания звездной пары после 11 лет брака. Психологи бьют тревогу, указывая, что подобные публичные разборки могут нанести ребенку серьезную травму, но родители, похоже, настроены продолжать борьбу до конца.

Пока юристы спорят в зале суда, сам Тимофей остается заложником этого конфликта. По последним данным, он продолжает жить с отцом, а его контакты с матерью действительно крайне ограничены — но кто именно виноват в этой ситуации, суду еще предстоит разобраться.

#павел прилучный #агата муцениеце
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