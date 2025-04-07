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Как правильно пить воду с утра 1 616

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Как правильно пить воду с утра

Все мы знаем, что утром нужно выпивать стакан воды. Это стимулирует кровообращение и запускает метаболизм. Но не все знают, что для этого ритуала есть некоторые правила, которые очень важно соблюдать.

При проблемах с полостью рта сначала нужно почистить зубы

Если вы поступите иначе, все бактерии, образовавшиеся в полости рта за ночь, полетят к вам прямо в желудок. Не думаем, что вам будет это в радость. Так что сначала от бактерий избавляемся, затем пьем воду.

Не пейте залпом

Если вы тот еще водохлеб или вечером передрали увеселительных напитков и теперь нуждаетесь в большом количестве жидкости, нужно держать себя в руках и пить порционально.

Почему? Дело в том, что если выпить сразу натощак один-два стакана залпом, вы создадите серьезную нагрузку на сердце. А еще бонусос запустите разжижение кислоты в желудке. Но это случится в том случае, если после выпитой залпом воды вы еще и приметесь за завтрак.

И еще, для утреннего приема воды достаточно всего 150 мл — половина стакана.

Вода должна быть комнатной температуры

Не ледяной, не кипятком, а обычной. Почему? От ледяной воды может заболеть живот. А от горячей можно живот травмировать, оставив ожог.

С чем пить воду?

Кто-то выбирает лимон, а кто-то вообще заменяет воду на свежевыжатый сок. Так как правильно проступать с утра?

Лучше всего, конечно, пить чистую воду. Лимон не подойдет тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, подсоленная вода повышает давление, а замена воды на сок или того хуже кофе или молоко вообще воспринимается организмом как еда, запуская пищеварение. Так что у вас может даже чувство голода разыграться не на шутку.

К слову, если вы пьете теплую воду с мёдом — это неплохой вариант для тех, у кого есть проблема запора.

Источник: stebel

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Оставить комментарий

(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Ждём статьи-как правильно открыть глаз с утра.🤡

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