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Этим знакам зодиака покровительствуют темные силы 1 899

Люблю!
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Этим знакам зодиака покровительствуют темные силы

В астрологии есть такое понятие как тёмная энергетика. Она в себе несёт разрушающую силу, которую трудно остановить и контролировать. Даже не каждый прорицатель способен урегулировать тёмные потоки энергии. Но существуют знаки зодиака, которые не только могут комфортно себя чувствовать в потоке чёрной энергии, но и способны находиться под покровительством тёмных сил. О таких зодиакальных представителях говорят, что они ассоциируются с мистикой. Кто эти три знака Зодиака, которым благоволят тёмные силы?

Скорпион

Это один из самых загадочных и интенсивных зодиакальных созвездий. Его управляющая планета Плутон указывает на трансформацию, перевоплощение и возрождение. Скорпионы известны своей способностью к глубокому анализу, а также умением исследовать тёмные уголки человеческой души. Это делает их мастерами манипуляции, поэтому порой они могут использовать свои способности для введения людей в заблуждение.

Скорпионы постоянно испытывают внутреннюю борьбу между светом и тьмой. Их страсть и эмоциональная глубина становятся как источником силы, так и тяжелым бременем. Они привлекают внимание благодаря своей притягательности и магнетизму. Но за этой привлекательностью скрывается сложная, многослойная личность. Скорпионы становятся тогда ревнивыми и мстительными. А если их ранят, то они прибегают к тёмным методам манипуляции. Поэтому Скорпионы первый знак под покровительством тёмных сил.

Козерог

Этот знак олицетворяет ум и стремление к власти. Его управитель Сатурн, планета, связанная с ограничениями и дисциплиной. Хотя Козерог может показаться практичным и рациональным, его мощные импульсы способны перетянуть его на тёмную сторону, особенно если речь идет о покорении высот. Знаки всегда не против идти на жертву, чтобы достичь желаемого. Для них привычно использовать манипуляции или хитрость.

Козероги могут излучать холод и расчётливость, что окутывает их аурой таинственности и недосягаемости. В их мире нет места мягким чувствам и эмоциям. Эти черты делают Козерогов заметными фигурами в мире бизнеса и политики, где тёмные методы часто выходят на первый план. Хотя они также способны к глубокому самоанализу и трансформации, что позволяет им выходить из своей «тёмной» стороны и развиваться в сторону более светлых качеств.

Рыбы

Это завершающий символ зодиакального созвездия, связанный с мистикой и духовностью. Третий знак под покровительством тёмных сил. Их управляющая планета — Нептун, символизирующая иллюзии, сны и тайные знания. Рыбы обладают невероятной интуицией и способны воспринимать мир на глубоком эмоциональном уровне. Но в своей основе они также могут быть подвержены влиянию тёмных сил, если не научатся контролировать свои чувства.

Рыбы испытывают затруднения в отделении реальности от фантазий. И данный факт может их привести к саморазрушительным привычкам. Их склонность к доброте и жертвенности способна превратиться в слабость, когда они начинают погружаться в эмоции других, иногда даже теряя себя в этом процессе. Они подвержены манипуляциям со стороны других, особенно если эти «другие» вовлечены в язвительную эмоциональную игру.

Не нужно забывать, что каждый знак, даже обладающий «тёмными» качествами, содержит в себе и светлую грань. Скорпион может научиться прощать, Козерог — проявлять чуткость, а Рыбы — находить баланс между своими мечтами и реальностью.

Тёмные силы в астрологии — это не только зло, это также возможность для роста и трансформации. Понимание этих сторон стимулирует каждого человека развиваться и находить гармонию в себе.

Источник: sakhalife

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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го апреля

    Неужели только они страдают чертей, русофобов и протухшей рыбы?

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