Май — месяц перемен, движения и неожиданных возможностей. Энергия обновления чувствуется почти во всех сферах жизни: от работы до личных отношений. Главное — не упустить шанс и начать действовать.

Последний весенний месяц становится период подготовки к важным событиям, которые развернутся в последующие месяцы. По словам астролога Тамары Глобы, определенные знаки Зодиака получат особые возможности и везение в различных сферах жизни.

ТЕЛЬЦЫ

Май полностью является временем реализации возможностей. Ваши идеи, планы будут в центре событий. Вы сможете реализовать свои задумки и проекты, получив поддержку от руководства и близких. В этот период вам будут поступать выгодные предложения. Вам повезет во всем.

БЛИЗНЕЦЫ

Май принесет Близнецам желание перемен. Вам захочется поменять много всего. Звезды будут покровительствовать вам. Все будет удаваться легко и с первой попытки. Это также удачное время для начала нового творческого проекта. В конце месяца ожидаются хорошие финансовые поступления.

ЛЬВЫ

Вы можете рассчитывать на удачу в своих делах. Вы зарядитесь позитивной энергией. Ваши друзья и близкие будут поддерживать вас, видя в вас перспективного человека. Этот месяц откроет множество возможностей, как в профессиональной, так и в личной сфере.

ВЕСЫ

Май запустит вереницу перемен. Женщины в вашем окружении окажут влияние на принятие важных решений, связанных с переездом, бизнесом и творчеством. Май приносит вам важные события, которые открывают перспективы на будущее. Вторая половина месяца будет насыщена событиями, перспективами. Вам нужно проявлять инициативу. Тогда вы добьетесь успеха.

СТРЕЛЬЦЫ

Вас ждут удачные возможности, связанные с доходами и финансовыми перспективами. Май станет благоприятным для работы над вопросами, касающимися недвижимости и семьи. Во второй половине месяца постарайтесь наладить отношения с конкурентами. Это поможет вам найти новые пути для достижения своих целей.

По нашему мнению, май — месяц, когда многое начинает складываться само собой. Главное — быть внимательнее к знакам и не бояться действовать.