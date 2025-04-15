Значение цвета: какие продукты подходят к каким разделочным доскам

Красная доска предназначена для сырого мяса. Это предотвращает попадание бактерий (например, сальмонеллы) на другие продукты.

Синяя используется для рыбы и морепродуктов, чтобы их запах не впитывался в овощи или готовые блюда.

Зеленая — для свежих овощей, фруктов и зелени, которые не требуют термообработки.

Желтая выделена для готовых продуктов: хлеба, сыра, колбас и других блюд, не нуждающихся в дополнительном мытье или нарезке.