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Значение цвета: какие продукты подходят к каким разделочным доскам 1 502

Люблю!
Дата публикации: 15.04.2025
BB.LV
Значение цвета: какие продукты подходят к каким разделочным доскам

Цвет разделочной доски имеет большое значение! Это не просто дизайнерское решение, а важный элемент пищевой безопасности. Разные оттенки помогают избежать перекрестного загрязнения продуктов.

  • Красная доска предназначена для сырого мяса. Это предотвращает попадание бактерий (например, сальмонеллы) на другие продукты.

  • Синяя используется для рыбы и морепродуктов, чтобы их запах не впитывался в овощи или готовые блюда.

  • Зеленая — для свежих овощей, фруктов и зелени, которые не требуют термообработки.

  • Желтая выделена для готовых продуктов: хлеба, сыра, колбас и других блюд, не нуждающихся в дополнительном мытье или нарезке.

  • Белые и коричневые доски универсальны, но лучше не смешивать на них сырое и готовое.

Источник: woman

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го апреля

    Как жить дальтоникам? Ужосужос.🧐

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