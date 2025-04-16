Летом в Юрмале с юбилейным шоу выступит украинская певица Светлана Лобода

Украинская певица и поп-сенсация Светлана Лобода привезет свое уникальное юбилейное шоу в Юрмалу, чтобы отпраздновать 20-летие на сцене. Это эксклюзивное выступление продемонстрирует весь ее творческий путь — от самых ранних хитов до лидеров международных чартов.

3 августа 2025 года Юрмала станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки.

Поклонники Светланы Лободы будут в восторге: она исполнит легендарные песни в свежих и неожиданных вариациях. Многие треки из ее культового мегамикса вернутся спустя более чем десятилетие. Светлана Лобода и ее команда мастерски соединили разные творческие эпохи в одно зрелищное шоу с ультрасовременным световым и музыкальным оформлением.

Не пропустите это революционное шоу артистки, известной как лучший хит-мейкер, награжденной международными призами и любимой миллионами людей по всему миру!