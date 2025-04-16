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Летом в Юрмале с юбилейным шоу выступит украинская певица Светлана Лобода 1 649

Люблю!
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Летом в Юрмале с юбилейным шоу выступит украинская певица Светлана Лобода

Украинская певица и поп-сенсация Светлана Лобода привезет свое уникальное юбилейное шоу в Юрмалу, чтобы отпраздновать 20-летие на сцене. Это эксклюзивное выступление продемонстрирует весь ее творческий путь — от самых ранних хитов до лидеров международных чартов.

3 августа 2025 года Юрмала станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки.

Поклонники Светланы Лободы будут в восторге: она исполнит легендарные песни в свежих и неожиданных вариациях. Многие треки из ее культового мегамикса вернутся спустя более чем десятилетие. Светлана Лобода и ее команда мастерски соединили разные творческие эпохи в одно зрелищное шоу с ультрасовременным световым и музыкальным оформлением.

Не пропустите это революционное шоу артистки, известной как лучший хит-мейкер, награжденной международными призами и любимой миллионами людей по всему миру!

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#светлана лобода #концерт #музыка
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Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    16-го апреля

    Блин, а кто это?

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