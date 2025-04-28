«Жизнь стала пустой»: мама Яниса Тиммы впервые высказалась о его смерти

В середине декабря латвийский баскетболист Янис Тимма свел счеты с жизнью. На страшный шаг он пошел спустя неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Многие посчитали, что именно звезда виновата в его смерти.

Такой позиции придерживается и отец спортсмена. Он неоднократно публично делился своей болью, не стесняясь критически высказываться о Седоковой. Аусма Тимма — мама Яниса — комментариев о гибели сына не давала.

Поговорить о личной боли она решилась лишь через несколько месяцев, впервые рассказав о своих чувствах. Она призналась, что со смертью сына жизнь стала пустой, а боль от потери все еще не прошла.

«Для меня Янис был самым родным, самым светлым, самым добрым человеком на свете. Моим мальчиком. Самым милым, что у меня было в этой жизни. Он был щедрым, честным, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Он уважал людей и верил в добро. Мы воспитали его настоящим мужчиной, достойным и благородным», — вспомнила о баскетболисте женщина.

Она назвала его смерть настоящей трагедией и роковой ошибкой. Не уточняя имен Аусма дала понять, что тоже считает повинной в случившемся Седокову. «Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную как океан, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности», — заявила Тимма.

Мать спортсмена убеждена, что отношения с певицей разрушили его как личность, забрав все мечты и карьеру.

«Все, что наш сын заработал своим трудом, ушло в финансовые вложения в виде недвижимости, которая была оформлена на жену. Но это все не имеет значения вообще, для нас главное — восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного тем человеком, который еще вчера возносил его до небес. Мы хотим узнать правду и восстановить справедливость. Не из мести, а из любви. Любви к Янису», — заключила Аусма.