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Дурной характер или страшная болезнь: что такое пограничное расстройство личности 1 486

Люблю!
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Дурной характер или страшная болезнь: что такое пограничное расстройство личности

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) окружено множеством предрассудков и ложных представлений. Даже на фоне растущей осведомленности о психическом здоровье это расстройство по-прежнему воспринимается искаженно. Часто людей с ПРЛ ошибочно обвиняют в склонности к манипуляциям или агрессии.

Эксперт: Юлия Губенко, психиатр-психотерапевт

Почему возникает пограничное расстройство личности

Пограничное расстройство личности — это не просто приступы агрессии или необоснованные эмоции. Это комплексное состояние, возникающее из-за сочетания трех групп факторов:

Биологические факторы

генетика: наследственная предрасположенность (если у близких родственников есть ПРЛ, риск повышается в пять раз);

нейрохимия: дисбаланс серотонина и дофамина, влияющий на импульсивность и эмоциональную регуляцию;

структура мозга: уменьшение объема гиппокампа и миндалины, отвечающих за контроль эмоций и реакцию на стресс.

Психологические факторы

травма детства: физическое, сексуальное насилие или эмоциональная депривация (есть у 60–80 процентов людей с ПРЛ);

нарушенная привязанность: нестабильные отношения с эмоционально неустойчивыми родителями, приводящие к страху быть брошенным;

когнитивные искажения: черно-белое мышление («ты либо идеал, либо монстр»), низкая самоидентификация.

Социальные факторы

обстановка в семье: эмоционально-неустойчивые родители, жесткость;

стигматизация: окружающие часто списывают симптомы на «плохой характер», усугубляя изоляцию;

триггеры во взрослой жизни: потеря работы, развод и другие травматичные события, которые могут спровоцировать кризис;

культурный контекст: в обществах, где запрещено открыто выражать эмоции, ПРЛ может маскироваться под соматические болезни.

ПРЛ нельзя свести к одному фактору. Даже при генетической предрасположенности стабильная семья и терапия могут снизить риск, а травма — «запустить» расстройство.

Например, человек с генетической уязвимостью, переживший в детстве насилие (психологический фактор) и живущий в условиях хронического стресса (социальный фактор), с высокой вероятностью столкнется с ПРЛ.

Это не просто дурной характер

Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что люди с ПРЛ часто манипулируют окружающими, чтобы добиться чего-то для себя. К сожалению, этот стереотип приводит к тому, что люди с этим недугом сталкиваются с осуждением и недоверием. Однако на самом деле их поведение является результатом сильных внутренних переживаний и страха быть отвергнутыми.

ПРЛ — это не попытки манипулировать, а сложности в управлении интенсивными эмоциями. Люди с этим расстройством часто могут не осознавать в полной мере, как их поведение отражается на окружающих.

Также очень часто ПРЛ воспринимается как черта характера, а не как психическое расстройство. Ожидается, что человек с таким диагнозом просто «соберется» и будет вести себя как все остальные, но это далеко не так. Люди с ПРЛ часто не могут контролировать свои эмоции, что проявляется в резких перепадах настроения, импульсивности и нестабильности в отношениях.

Люди с ПРЛ часто сталкиваются с проблемами в межличностных отношениях. Из-за страха быть брошенным или отвергнутым они могут перепрыгивать от идеализации партнера к его полному обесцениванию. Однако это вовсе не означает, что такие люди не могут строить здоровые отношения. Как и с другими расстройствами, ПРЛ требует профессиональной помощи и терпения. С правильным лечением пациенты могут научиться управлять своими эмоциями и строить стабильные отношения.

Важно понимать, что пограничное расстройство личности — это не приговор. Люди с этим диагнозом могут быть успешными в отношениях и на работе, если получают нужную поддержку.

Лечение пограничного расстройства личности

Современная психотерапия, в том числе диалектическая поведенческая терапия, дает хорошие результаты в лечении ПРЛ. Этот подход помогает пациентам лучше контролировать свои эмоции, выстраивать здоровые отношения и достигать стабильности в жизни.

Когда общество навешивает ярлыки, такие как «манипулятор» или «неконтролируемый человек», это не только ухудшает ситуацию для страдающего от ПРЛ, но и мешает ему обратиться за помощью. Стереотипы могут привести к изоляции и стигматизации, что только усугубляет проблему.

Важно понять, что ПРЛ — это не просто поведение, а болезнь, требующая лечения и понимания. Люди с этим расстройством заслуживают не осуждения, а понимания и поддержки.

Пограничное расстройство личности — это не приговор. Лечить его можно, и многие люди, страдающие от ПРЛ, могут жить полноценной и успешной жизнью. Главное — это разрушить мифы, которые стоят на пути к пониманию и помощи.

Источник: vm

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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го мая

    Никакой это не эксперт, психиатр-психотерапевт, а некий рвач психолог, 3 мя месячными курсами. Любой психиатр вам скажет что нарциститов, пограничников, холериков и других психотипов не бывает. Это всё выдумки для обманывания дураков! Каждый человек строго индивидуален, каждый требует отдельного подхода. Это вам скажет любой дипломированный психиатр и психотерапевт.

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