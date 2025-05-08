«Я совершенно не одинок»: Александр Васильев объяснил, почему не завел детей 1 554

Люблю!
Дата публикации: 08.05.2025
womanhit
Изображение к статье: «Я совершенно не одинок»: Александр Васильев объяснил, почему не завел детей
ФОТО: LETA

Александр Васильев не скрывает, что в прошлом славился своими любовными похождениями. Очень примечательным оказался его брак с француженкой Анной Мишлин Жан Бодимон. Отношения пара узаконила фиктивно, чтобы историк моды мог перебраться в Париж. Но со временем между мужем и женой вспыхнула настоящая любовь.

«Постепенно наш союз, при всей фиктивности, из платонического перевоплотился в консумированный, а проще говоря, стал довершенным. Со всеми вытекающими из этого определения супружескими отношениями», — признался Васильев в эфире шоу «Разговор ни о чем с Павлом Бойцовым».

Семейное счастье было разрушено изменой супруги, не скрывает Александр. Сперва он просто подозревал неладное, а затем худшие опасения подтвердились. «Возвращаюсь однажды домой и вижу, как на улице, прямо перед домом, Анна целуется с мужчиной», — поделился неприятным воспоминанием телеведущий.

Несмотря на предательство, пара смогла сохранить дружеские отношения после развода. «Я сейчас вдовец. Моя французская жена скончалась во время ковида. Я уже был в разводе. Но я все равно чувствую себя вдовцом, потому что эта женщина много для меня сделала, помогала очень, когда могла, даже советом», — разоткровенничался артист.

Детей, к слову, у пары не было. Да и другие избранницы наследников Васильеву так и не подарили. Впрочем, он из-за этого факта не особенно переживает. «У меня было много связей в моей жизни, но ни один ребенок не родился. Я допускаю: может, у меня просто не получается? Это же тоже может быть. Я не боюсь одиночества. Я совершенно не одинок. Меня окружает такое количество людей», — убежден Александр.

Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
