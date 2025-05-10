Небо сдвинулось. Плотная завеса из весенних облаков внезапно разошлась, открывая путь неведомому свету — не солнечному, а звездному, тайному, древнему. Начало этой метаморфозы астрологи зафиксируют 10 мая 2025 года: день, когда Венера шепнёт Юпитеру о своих планах, а Меркурий передаст послание тем, кто умеет слушать не ушами, а сердцем. Так рождается счастье — не случайное, а строго выверенное по астрологической формуле. И на сей раз оно адресовано четырём знакам.

Телец вступает в эпоху резонанса. Это не просто транзит Меркурия в родной знак — это астрологический сплав уверенности, изящества и упрямой судьбы. Тельцы почувствуют, что всё вдруг начинает складываться само: предложения, которые раньше были на грани отказа, теперь становятся уверенными "да". Финансы перестают быть головной болью и становятся инструментом свободы. Но главное — в ощущении достоинства: теперь Телец не просит, а выбирает.

Рак получает приглашение во внутренний дворец интуиции. Пока другие ищут смысл вовне, Рак заглядывает внутрь — и обнаруживает, что его внутренний голос стал громче и чище. Венера распахивает окна в область чувств, а Нептун рисует акварельные пейзажи в сердцах. Это прекрасное время для признаний, творчества, тихих чудес — особенно тех, что случаются на кухне, среди ночи, под пледом и звуками старого джаза.

Рыбы — те самые, кто всегда были чуть ближе к границе миров, — теперь переходят её. Вы словно шагнёте за кулисы спектакля, в котором играли второстепенную роль, и вдруг обнаружите: весь сценарий был написан для вас. Судьба начнёт давать странные знаки — разговоры на улице, которые вы подслушали случайно, окажутся подсказками. Мечта, которую вы однажды закопали глубоко, вдруг прорастёт. И вы поймёте: не зря ждали.

Близнецы, как дети воздуха, ощутят, что их скорость наконец совпадает с ритмом мира. Больше не нужно догонять — теперь вы опережаете. Ваши идеи находят отклик, вы вдохновляете других не усилием, а самим фактом своего существования. Особенно много возможностей откроется в сфере общения, обучения и поездок. Но самое важное — вы, как птица, впервые оказавшаяся над облаками, наконец увидите весь маршрут своей жизни — и он вас удивит.

С 10 мая начинается не просто новый период — это откровение. Некоторые из вас почувствуют, что словно кто-то расставил светильники вдоль дороги. Это и есть госпожа Удача. Она не стучится в дверь — она уже в вашем доме, просто включите свет.

