И речь не только о «лирике» вроде признаний в любви и верности, но и о более откровенных беседах и просьбах. Это и считается полноценным взаимодействием двух любящих людей в постели, которое в итоге укрепляет отношения и привносит изюминку в процесс. Врач психолог-сексолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit раскрыла глубинный смысл разговоров до секса, в процессе близости и после нее.

«Интимная коммуникация — важный компонент счастливых долгосрочных отношений в паре. Почему? Да потому что это не только показатель вашей зрелости и адекватности, но и помощник в вашей интимной реализации. Обмениваясь интимной информацией с партнером, мы настраиваем наши сокровенные отношения так, как нам нужно для счастья. Вот почему это очень важный инструмент», — поясняет эксперт.

О чем говорить

На самом деле, придумывать тут велосипед и читать многочисленные гайды от «знатоков» не нужно. Достаточно просто прислушаться к себе и научиться слышать партнера. Можно выделить три важных аспекта разговоров в постели. Первый касается ваших пожеланий к близости. Намекните партнеру или скажите прямо, как он может вас разогреть, подготовить к интиму и стимулировать в процессе.

Второй — обратная связь от мужчины. Теперь его очередь поделиться тайными желаниями. Если он смущается и не привык говорить на такие темы, можно попробовать его раскрепостить и задать вопрос первой: «Подскажи, как сделать, чтобы тебе было хорошо? Чего бы тебе еще хотелось?».

Ну и третий, не менее важный канал коммуникации необходим как стоп-сигнал в случае, если что-то пошло не так. В сексе нельзя терпеть физический и моральный дискомфорт. Когда партнер слишком увлекся, лучше сразу обозначить допустимые границы, дать понять, что так с вами нельзя.

Как перестать стесняться

Если раньше, в предыдущих отношениях или во время близости с этим конкретным партнером, максимум, что вы могли произнести в постели, это вздохи, то придется учиться выстраивать диалоги практически с нуля. Начинайте постепенно и аккуратно. К примеру, попросите мужчину включить свет или положить руку вам на бедро.

«Когда партнер легко соглашается выполнить ваше пожелание, вам легче дальше корректировать его действия. Да и ваши мелкие просьбы развязывают ему язык. Ваша открытость порождает и его открытость тоже, что помогает вам гармонизировать отношения в дальнейшем», — поясняет эксперт.

Еще одна хитрость, которая поможет раскрепоститься обоим, это «делегирование» функций некоему интимному предмету. «Например, если вазочка стоит на полке, значит, это призыв к интиму сегодня. Если вазочку убрали, значит „нет“. Если оставили, значит, „да“. Продержитесь без уточняющих вопросов 1 месяц. Вы увидите, как снизится уровень конфликтов на интимной почве», — советует Екатерина.

Не забывайте и давать ответную реакцию в процессе близости. Иначе как партнер поймет, что делает все верно и вам действительно хорошо? Пусть это будут не конкретные, облаченные в слова фразы, а вздохи и даже выкрики. Главное, чтобы они звучали не наигранно, а по-настоящему. «Со временем партнер научится по вашему звуковому ряду улавливать, на каком вы этапе на пути к возбуждению, а ваше тело научится подстраиваться под звуки. Помните, что нет сферы более интересной и ответственной за ваше счастье, чем интимная. Поэтому и ваши моральные вложения в ее гармонизацию так важны», — заключает сексолог.

