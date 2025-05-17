10 распространенных ошибок, из-за которых пылесос плохо работает

Люди очень благодарны тому, кто придумал пылесос. Это существенная экономия времени и качественная уборка, конечно, если знать несколько важных вещей и запрещенных для уборки пылесосом вещей.

На самом деле за этим рутинным делом кроется множество нюансов, незнание которых может не только свести ваши усилия к нулю, но и преждевременно отправить ваш пылесос на заслуженный отдых. Эксперты раскрыли десять распространенных ошибок, которые мы допускаем во время уборки пылесосом, советует goodhousekeeping.

Если после того, как вы пропылесосили помещение, оно остается грязным и техника работает не так, как вы привыкли, возможно вы допускаете одну из этих ошибок.

10 ошибок при работе с пылесосом