10 распространенных ошибок, из-за которых пылесос плохо работает

Люди очень благодарны тому, кто придумал пылесос. Это существенная экономия времени и качественная уборка, конечно, если знать несколько важных вещей и запрещенных для уборки пылесосом вещей.
На самом деле за этим рутинным делом кроется множество нюансов, незнание которых может не только свести ваши усилия к нулю, но и преждевременно отправить ваш пылесос на заслуженный отдых. Эксперты раскрыли десять распространенных ошибок, которые мы допускаем во время уборки пылесосом, советует goodhousekeeping.
Если после того, как вы пропылесосили помещение, оно остается грязным и техника работает не так, как вы привыкли, возможно вы допускаете одну из этих ошибок.
10 ошибок при работе с пылесосом
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Использование неправильной насадки.
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Недостаточно хорошее опорожнение мешка. Полный контейнер или мешок снижает эффективность пылесоса и может привести к перегреву.
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Нерегулярная очистка фильтра.
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Неправильные настройки высоты или всасывания.
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Пылесосите только в одном направлении. Для эффективной уборки двигаться нужно в разные стороны.
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Сначала нужно очищать столешницы, мебель и высокие поверхности, затем пылесосить полы.
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Использовать только робот-пылесос. Он плохо убирает лестницу и въевшуюся грязь.
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Убирать большой мусор. Оно может застрять в шлангах, и, если попадет в пакет или мусорный контейнер, может повредить двигатель.
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Редко очищаете валик щетки. Волосы и нити могут наматываться на щетку, ограничивая ее движение и создавая дополнительную нагрузку на двигатель.
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Грубо вытаскивать и возвращать шнур в пылесос. Осторожно вынимайте вилку и держите шнур в руке при нажатии на катушку.
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