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48-летний Павел Деревянко впервые решил жениться: фото влюбленной пары 0 494

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2025
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48-летний Павел Деревянко впервые решил жениться: фото влюбленной пары

Павел Деревянко выбывает из клуба завидных холостяков. Актер красиво сделал предложение своей девушке – на стадиона перед началом футбольного матча он вышел на поле, встал на колено и протянул Зое Фуць коробочку с обручальным кольцом. Сцена была выведена в трансляции на большом табло. Трибуны похлопали, а невеста не смогла удержаться от слез.

Надо сказать, что для 48-летнего Деревянко это первая попытка официально устроить личную жизнь. Прежде артист позиционировал себя как адепт свободных отношений. С мамой своих дочерей Дарьей Мясищевой они по обоюдному согласию поддерживали открытый брак, но в итоге сообщили о расставании.

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Павел Деревянко с дочерями от Дарьи Мясищевой.

Актер не скрывал, что обожает дочерей, а также искал вдохновения в новых связях в красивыми женщинами. Только 34-летняя Зоя Фуць из Байкальска сумела обуздать неуемную влюбчивость своего мужчины. Деревянко признался, что ему никогда не бывает скучно с возлюбленной, она разделяет его страсть к спорту - горным лыжам, дайвингу, фитнесу и экотуризму. К тому же, у Зои от первого брака есть двое сыновей: Мирон и Никас. Так что влюбленную пару связывают еще и заботы о детях.

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Журналистам звезда “Беспринципных” признался, что Зоя сама нашла его в соцсетях, написала после того, как он в популярном сериале сыграл любовную сцену. Провокация удалась - свободный и любвеобильный Павел ответил красивой полоннице. Они встретились – впервый в обществе новой пассии Деревянко заметили в 2021 году. В 2024 году Павел и Зоя выложили общую фотографию в сторис, сообщив, что вместе отметили рождество. С того времени они официально признаны парой – и вот теперь дело стремительно идет к свадьбе.

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“Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце”, — объявил актер во всеуслышание. И невеста ответила: “Да”.

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Все фото - соцсети.

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