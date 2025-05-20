Как сохранить здоровье волос в путешествии: 5 экспертных советов

Большое путешествие — это новые впечатления, смена обстановки, отдых от повседневной рутины. Но вместе с приятными эмоциями в поездках мы сталкиваемся и с определенными вызовами для организма: длительные перелеты, смена часовых поясов, нестабильное питание, сухой воздух в салоне самолета и резкая смена климата. Все эти факторы не проходят бесследно для здоровья волос.

Хотя волосы не могут испытывать джетлаг в прямом смысле, они остро реагируют на стресс, обезвоживание и дефицит питательных веществ. Как показали данные, опубликованные в International Journal of Trichology в 2018 году, стрессовые факторы путешествий могут нарушать цикл роста волос и провоцировать их выпадение. Чтобы этого избежать, важно поддерживать здоровье волос до, во время и после поездки.

5 стратегий, которые помогут сохранить волосы крепкими, густыми и блестящими, где бы вы ни находились

Сделайте восстанавливающую маску перед вылетом

Сухой воздух в салоне самолета (влажность ниже 20%) может стать причиной обезвоживания не только кожи, но и волос. Они теряют эластичность, становятся ломкими, тусклыми и хуже поддаются укладке. Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется использовать глубокое увлажнение перед перелетом. За ночь до поездки нанесите на волосы питательную маску с кератином, аргановым маслом или пантенолом — это поможет создать защитную пленку, которая удерживает влагу в структуре волоса.

Исследование, опубликованное в Journal of Cosmetic Science в 2020 году, показало, что регулярное применение кондиционирующих средств на основе силиконов и натуральных масел снижает степень повреждений кутикулы волоса и помогает сохранить влагу даже в условиях низкой влажности.

Что делать:

Выбирайте маски с маслами авокадо, жожоба или ши.

Обязательно укутывайте волосы полотенцем после нанесения маски — это усилит эффект.

Не мойте волосы непосредственно перед перелетом, чтобы не смыть защитный слой кожного сала.

Поддерживайте здоровье волос изнутри

Красивые волосы начинаются с правильного питания. Им необходимы витамины группы B, цинк, селен, омега-3 жирные кислоты и белок. Путешествия, особенно за границу, могут сбить ваш рацион: непривычная еда, недостаток овощей, перекусы на бегу — все это влияет на поступление микроэлементов в организм. Дефицит, в свою очередь, может привести к замедлению роста и усиленному выпадению волос.

Согласно исследованию, опубликованному в Dermatology and Therapy в 2021 году, прием биологически активных добавок с морским коллагеном, ашвагандой, биотином и витаминами группы B способствует улучшению густоты и текстуры волос. Комплексный подход особенно важен в периоды стресса и изменения режима.

Что делать:

За 2–4 недели до поездки начните прием нутрицевтиков, поддерживающих рост волос.

Во время путешествия продолжайте курс — консистентность важнее всего.

Обратите внимание на состав: он должен включать не только биотин, но и растительные экстракты, витамины, антиоксиданты и аминокислоты.

Не забывайте пить воду

Гидратация — ключ к здоровым волосам. Недостаток жидкости снижает транспорт питательных веществ к волосяным фолликулам и ухудшает кровообращение кожи головы. Особенно важно пить воду в полете: воздух в самолете обезвоживает организм быстрее, чем на земле.

По данным American Journal of Clinical Nutrition (2019), взрослому человеку необходимо выпивать минимум 200 мл воды каждый час полета, чтобы избежать обезвоживания тканей. Это особенно критично для волос: недостаток влаги ведет к ломкости, истончению и сухости.

Что делать:

Пейте воду регулярно, даже если не чувствуете жажды.

Избегайте кофе, алкоголя и газированных напитков во время перелетов — они обладают мочегонным эффектом.

После прибытия используйте увлажняющий спрей или сыворотку для кожи головы и волос.

Берите с собой проверенные средства

Резкая смена уходовой косметики может вызвать негативную реакцию кожи головы и ухудшить состояние волос. Состав отельных шампуней часто содержит агрессивные ПАВы и парфюмерные отдушки, которые пересушивают волосы, особенно окрашенные или склонные к повреждению.

Согласно статье, опубликованной в издании Journal of Cosmetic Dermatology (2020), использование продуктов, подходящих типу кожи головы и структуре волос, способствует сохранению нормального уровня pH, предотвращает раздражение и сухость. Поэтому важно не прерывать свой привычный уход.

Что делать:

Упакуйте мини-версии своего шампуня, кондиционера и несмываемого ухода.

Используйте дорожные флаконы, соответствующие правилам провоза жидкостей.

Добавьте в комплект шелковую резинку и гребень с редкими зубьями — они снижают травматизацию волос.

Учитывайте климат и внешние условия

Место, куда вы направляетесь, имеет решающее значение для выбора ухода. Высокая влажность провоцирует пушение и потерю формы укладки, солнечные лучи разрушают кератин и обесцвечивают волосы, морская соль и хлор в бассейнах сушат и разрушают структуру.

Ученые Университета Торонто в исследовании 2022 года подтвердили, что воздействие UVB-лучей на волосы увеличивает пористость, снижает прочность и провоцирует потерю цвета. Поэтому важно адаптировать уход под конкретные условия.

Что делать:

В тропиках используйте термозащиту и UV-спрей.

На пляже покрывайте волосы шляпой или платком.

После бассейна обязательно промывайте волосы очищающим шампунем с нейтральным pH.

В условиях сухого воздуха добавьте увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или глицерином.

Заключение

Путешествия — это всегда немного стресс, и волосы первыми это чувствуют. К счастью, есть способ этого избежать. Увлажнение, питание, грамотный уход и внимательное отношение к изменениям в климате — вот четыре кита, на которых держится здоровье волос в дороге. Планируя поездку, включите в сборы не только купальники и солнцезащитный крем, но и проверенные бьюти-инструменты, которые помогут сохранить вашу прическу такой же эффектной, как и впечатления от отдыха.