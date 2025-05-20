Легендарная Линда Евангелиста отметила 60-летие в загородном коттедже (ФОТО)

Линда Евангелиста отметила 60-летие. Канадская супермодель показала кадры теплого, душевного и очень скромного праздника в честь своего юбилея. В загородном коттедже, в обстановке, похожей на обиталище представителя среднего класса, именинница задула свечу в виде цифры “60” на маленьком торте под овации друзей и спетую хором песню "Happy Birthday".

Для торжества знаменитость оделась более чем скромно: кое-как собранные волосы, без макияжа, в белом дачном жакете и джинсовой юбке. Стол был накрыт в стиле пикника: канапе, розетки с салатом, букет тюльпанов, белое вино. Несмотря на простоту обстановки, юбилярша выглядела здоровой и счастливой в окружении искренних друзей и сына.

Линда с сыном Августином.

Напомним, что модель в 2016 году сделала неудачный криолиполиз лица, что привело к осложнениям. В 2018 году у Евангелисты обнаружили онкологию. Все эти беды спровоцировали сильнейшую депрессию. Звезда стала вести затворнический образ жизни, из которого вышла с огромным трудом, благодаря поддержке близких и своего сына Августина Пино, рожденного вне брака от миллионера Франсуа-Анри Пино, который женат на голливудской звезде Сальме Хайек.

Сделав над собой усилие, Евангелиста стала выходить в свет с 2023 года, а в 2024 презентовала свою автобиографию. В апреле 2025 появилась информация, что модель выставила на продажу свою квартиру на Манхэттене, цена которой заявлена 8,2 млн USD