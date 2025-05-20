Baltijas balss logotype

Легендарная Линда Евангелиста отметила 60-летие в загородном коттедже (ФОТО) 0 309

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2025
womanhit
Легендарная Линда Евангелиста отметила 60-летие в загородном коттедже (ФОТО)

Линда Евангелиста отметила 60-летие. Канадская супермодель показала кадры теплого, душевного и очень скромного праздника в честь своего юбилея. В загородном коттедже, в обстановке, похожей на обиталище представителя среднего класса, именинница задула свечу в виде цифры “60” на маленьком торте под овации друзей и спетую хором песню "Happy Birthday".

Для торжества знаменитость оделась более чем скромно: кое-как собранные волосы, без макияжа, в белом дачном жакете и джинсовой юбке. Стол был накрыт в стиле пикника: канапе, розетки с салатом, букет тюльпанов, белое вино. Несмотря на простоту обстановки, юбилярша выглядела здоровой и счастливой в окружении искренних друзей и сына.

Evangelista_02.jpg

Линда с сыном Августином.

Evangelista_03.jpg

Evangelista_04.jpg

Evangelista_05.jpg

Напомним, что модель в 2016 году сделала неудачный криолиполиз лица, что привело к осложнениям. В 2018 году у Евангелисты обнаружили онкологию. Все эти беды спровоцировали сильнейшую депрессию. Звезда стала вести затворнический образ жизни, из которого вышла с огромным трудом, благодаря поддержке близких и своего сына Августина Пино, рожденного вне брака от миллионера Франсуа-Анри Пино, который женат на голливудской звезде Сальме Хайек.

Evangelista_08.jpg

Evangelista_09.jpg

Сделав над собой усилие, Евангелиста стала выходить в свет с 2023 года, а в 2024 презентовала свою автобиографию. В апреле 2025 появилась информация, что модель выставила на продажу свою квартиру на Манхэттене, цена которой заявлена 8,2 млн USD

Evangelista_10.jpg

Читайте нас также:
#знаменитости
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 310
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 473
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 425
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 247

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 106
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 165
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 187
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 398
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 243
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 156
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 106
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 165
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 187

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео