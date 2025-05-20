От косметолога без жертв: вся правда о запретах после бьюти-процедур

Обычно после посещения кабинета косметолога женщины получают длинный список запретов. Поговорили с экспертом о том, какие ограничения действительно важны для восстановления, а какие можно не соблюдать так рьяно. Оказывается, спать на боку можно, в спортзал тоже, а в сауну действительно категорически нельзя.

Эксперт - Елена Сокольская, косметолог, дерматовенеролог, трихолог

Не ищите повод пропустить тренировку

Многие косметологи перестраховываются, запрещая любую физическую активность на длительный срок. На самом деле после большинства процедур достаточно пропустить три-четыре дня интенсивных тренировок. Причем это касается именно серьезных нагрузок, а от пробежек и йоги без перевернутых поз отказываться не нужно. Главное правило — в первые сутки избегать ситуаций с обильным потоотделением.

Банный день отменяется

О бане и сауне забудьте минимум на две недели. Также запрещены термальные процедуры после пилингов: они могут оставить на вашем лице неравномерные пятна пигментации, которые потом придется долго устранять. После инъекций даже горячая ванна в первые сутки способна вызвать осложнения — спровоцировать миграцию препарата и усилить отечность. Принять теплый или прохладный душ — можно.

Крем SPF 30 не сработает

Защита от солнца действительно критически важна, особенно после пилингов и лазерных процедур, чтобы избежать ожогов на суперчувствительной коже. Но это не значит, что нужно превращаться в затворника. Достаточно использовать крем с SPF 50+ и избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы. Прогулки ранним утром или вечером с надежной защитой вполне допустимы.

Как алкоголь влияет на восстановление

Бокал вина может стать невинной радостью, а вот от большего количества в день процедуры лучше воздержаться. Алкоголь влияет на свертываемость крови, может усилить отечность и замедлить процессы восстановления.

Домашний уход — можно или нельзя?

Главный принцип домашнего ухода — минимализм и мягкость. В первые дни достаточно очень бережного очищения и базового увлажнения. Никаких агрессивных компонентов и активных веществ — дайте коже восстановиться самостоятельно. С макияжем тоже не все так строго: хотя в первые сутки лучше обойтись без него, уже на второй день можно использовать легкие минеральные текстуры. Если процедура была вечером, лучше лечь спать, не умываясь! А утром достаточно протереть лицо хлоргексидином.