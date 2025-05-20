Телефонофобия: 7 способов преодолеть страх телефонных звонков

Британские социологи посчитали: почти четверть зумеров и миллениалов в возрасте от 18 до 34 лет стараются не отвечать на звонки. В Австралии ситуация еще хуже: 98% молодежи предпочитают написать текстовое сообщение вместо звонка. То, что раньше казалось причудой отдельных интровертов, сегодня стало массовым явлением, которое называют телефобией (телефонофобией). Рассказываем, как с этой фобией жить, не травмируя психику — свою и окружающих.

Эксперт - Екатерина Кочетова, семейный психолог, гештальт-терапевт, сексолог

Как телефон стал источником паники

Не спешите обвинять зумеров: телефобия существовала задолго до соцсетей. Еще в 1990 году британские психологи описали это явление как особую форму социальной тревожности. Просто сегодня она превратилась из редкого расстройства в культурную норму.

История знает подобные примеры: в викторианской Англии существовал феномен telegraph anxiety: люди боялись получать телеграммы, ассоциируя их с плохими новостями. Сегодня внезапный звонок воспринимается с тем же трепетом — как предвестник проблем или неудобного разговора.

Современные причины телефонофобии

Вторжение в личное пространство. Звонок — как незваный гость, который стучится в дверь без предупреждения. Он требует незамедлительной реакции, прерывает ход мыслей и разрушает иллюзию контроля над временем.

Цифровая травма. После десятка звонков от мошенников и автоматических опросов мозг вырабатывает новый рефлекс: незнакомый номер означает опасность. Игнорирование становится не фобией, а вполне рациональной стратегией самозащиты.

Отсутствие визуальных подсказок. В соцсетях мы привыкли к немедленной обратной связи — лайкам, эмодзи, реакциям. В телефонном разговоре невозможно увидеть выражение лица собеседника или получить другие невербальные сигналы, что может создать напряжение.

Телефонный звонок связан с риском показаться глупым, растеряться, не найти подходящих слов. В письменном общении есть время собраться с мыслями, проверить ошибки. И потому современным людям писать намного проще, чем разговаривать.

Цена избегания: почему важно преодолеть телефонофобию

Хотя текстовые сообщения кажутся более удобными, полный отказ от голосового общения имеет свою цену.

Утрата эмоциональной связи. Голос передает оттенки чувств, которые невозможно выразить с помощью эмодзи. Интонации, паузы, смех — все это создает ощущение присутствия и близости, необходимое для глубоких отношений. Карьерные риски. Несмотря на рост удаленной работы, способность вести телефонные переговоры остается важным профессиональным навыком. Собеседования, деловые разговоры, презентации — ситуации, где письменное общение не заменит живого диалога. Упущенное время. Быстрый звонок иногда эффективнее длительной переписки. Пока вы печатаете длинное сообщение, объясняя сложную концепцию, короткий разговор мог бы решить вопрос за минуту.

Сегодня люди все больше замыкаются в виртуальной реальности. Это приводит к снижению эмпатии и коммуникативных навыков. Умение ясно выражать мысли устно — это навык, который требует постоянной практики.

Как приручить телефон: практическое руководство

Предупреждайте о звонке. Отправьте сообщение: «Могу я позвонить через 10 минут по поводу проекта?» Это даст собеседнику время подготовиться, а вам — уверенность в том, что вы никого не отвлечете.

Подготовьтесь. Для важных звонков полезно написать краткий план разговора. Можно даже записать ключевые фразы и вопросы, на которые нужно получить ответы. Такая подготовка снижает тревогу от неопределенности.

Начните с микрозвонков. Практикуйтесь на коротких (30–60 секунд) запланированных звонках близким людям. Со временем увеличивайте продолжительность и сложность разговоров.

Используйте дыхательные техники. Перед тем как набрать номер или ответить на звонок, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить мысли и сосредоточиться.

Берите тайм-аут при необходимости. Если вас застали врасплох, можно просто сказать: «Мне нужно подумать, я перезвоню позже». Это даст время для обдумывания ответа.

Осознанно выбирайте формат общения. Ищите разумный баланс между различными каналами коммуникации. Для срочных вопросов подойдет звонок, для повседневного общения — мессенджеры, для эмоциональных разговоров — видеозвонки или личные встречи.

Открыто обсуждайте коммуникационные предпочтения. Фразы вроде «Для срочных вопросов лучше позвонить» или «Я лучше воспринимаю информацию в письменном виде» помогут установить комфортные границы общения.

Чем больше вы будете практиковать общение, тем быстрее наработаете коммуникативные навыки. Парадоксально, но, чтобы побороть телефобию, нужно больше говорить по телефону.

Мы ни на что не намекаем, но, кажется, сейчас самое время сделать спонтанный звонок тому, кто точно возьмет трубку.