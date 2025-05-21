Психология бедности: как избавиться от деструктивных установок

Психология бедности — всего лишь программы, «прописанные» в нашей голове. Все, что вам необходимо — понять, как их изменить. В этой статье речь пойдет о программах, которые мешают вам достичь финансового благополучия, о них подробно рассказывает психолог Юлия Никас.

Ваш мозг — это биокомпьютер, который функционирует по проложенным в нем ранее алгоритмам. Они закладываются в раннем детстве, когда мы познаем мир и учимся понимать, как и что в нем устроено. Если ваши родители жили в нехватке денег, в постоянных ссорах из-за семейного бюджета или в отрицании возможности иметь больше, у вас на бессознательном уровне записалась программа, которая соответствует тому, что вы видели. Если этот алгоритм сохранен, очень трудно из него вырваться и выйти на новый уровень, только единицы могут сделать это, но путём титанических усилий, Как правило, такие люди либо не умеют отдыхать, либо им не до семьи и детей. Но есть выход- переписать алгоритм на уровне подсознания.

Любая программа предусматривает определенный, повторяющийся шаблон — устойчивую нейронную связь. Если мы начнем менять следствие или причину, не повторяя шаблон, то нейронная цепочка со временем изменится. На этом основаны большинство технологий, которые позволяют переписать программу бедности, также существуют практики, позволяющие углубиться и переписать настройки на уровне подсознания, но это уже относится к психотерапии. Ниже описаны самые распространенные программы бедности и способы борьбы с ними, которые вы сможете практиковать самостоятельно.

Программа экономии

Большинство людей экономят, даже богатые порой экономят на, казалось бы, самых необходимых вещах. Но возникает следующий вопрос: можно ли назвать богатством состояние, где человек испытывает постоянный стресс из-за денег?

Каждый сам ответит на этот вопрос так, как чувствует и считает нужным.

Откуда появляется желание экономить?

Человек испытывает напряжение, когда тратит деньги. Почему? Он боится, что они закончатся, и их не будет, - это одна из самых распространённых причин страха. Человек хочет купить подешевле, потому что думает, что так лучше. Кто это решил? Если у вас есть деньги, вы в первую очередь должны задуматься о том, чего вам хочется, что более качественно, и что вам подходит. Если у вас есть большие суммы на ваших счетах, какая разница, сколько это стоит, вы просто радуетесь, что вы нашли то, что вам нужно.

Как изменить программу экономии? Это проще всего сделать на кассе, когда вам нужно оплатить услугу или товары, и вы понимаете, что цена будет больше, чем вы планировали. В момент, когда начинается внутреннее сжатие, нужно начать менять нейронную цепочку.

Экономия порождает напряжение и состояние недостаточности. Попробуйте дать обратную реакцию — благодарность. Это всегда о расширении, изобилии, расслаблении.

За что можно благодарить когда тратишь деньги? За то, что на данный момент деньги есть, чтобы их тратить. За то, что вы купили то, что вам хочется. Если вы верите в Высшие силы, поблагодарите их за возможность прямо сейчас купить эти продукты, услугу или товар. Обратное действие от привычного постепенно начнет менять алгоритм, и вы скоро заметите, что вы меньше экономите, а деньги приходят в соответствии с вашим новым ощущением себя.

«Нет денег»

Вы постоянно повторяете или думаете о том, что «денег нет». Такие мысли вынуждают вас находится в стрессе и напряжении. В этом состоянии едва ли можно найти выход из сложной ситуации и придумать идею на миллион. Вам нужно перевести фокус вашего внимания туда, где деньги есть.

На данный момент в вашей жизни приоритеты и мышление устроены так, что вы фокусируете свое внимание на отсутствии денег. Чтобы выйти из этой деструктивной установки, вам нужно начать обращать внимание на то, что деньги есть и чаще говорить об этом, направляя все свое внимание в ту сторону. Таким образом вы начинаете перестраивать себя и видеть возможности, а не проблемы.

«Не хватает знаний, умений, знакомств для увеличения ресурсов»

Очень распространенная программа у людей, которые ограничивают себя в увеличении реального дохода (проще говоря, заблуждение). Многие, не имея образования и знакомств, имеют миллионы. Также есть и другие: у них много знаний, связей, но денег нет.

Подумайте, чего вам не хватает, для того, чтобы иметь много денег. Замените этот вариант на возможность обретения. Как это сделать? Например, у вас не хватает каких-то управленческих навыков, чтобы открыть свой собственный бизнес. Тогда вам целесообразнее найти человека, который обладает этими ресурсами и завести с ним совместный бизнес.

Найдя свое ограничение и то, чего вам, на ваш взгляд, не хватает, ищите опровержение этому и возможность более продуктивно достичь результата другими способами. Иногда ответ не приходит сразу, необходимо время, которое обязательно нужно уделить этому вопросу. Начните с ежедневной практики 3-5 раз в день.

«Деньги или семья»

Такое заблуждение особенно популярно среди женщин. Так сложилось, что во многих семьях принято, чтобы женщина была хранительницей очага и занималась только детьми, в то время как мужчина работает. Сейчас также бытует мнение, что если у женщины все хорошо с карьерой, то в личной жизни скорее всего какие-то неполадки. Все это - пережитки прошлого и блокирующие предубеждения. В идеале нужно найти примеры женщин, которые реализовались в семье и в карьере, изучить их биографии, послушать истории, побыть вместе с ними, настроиться на эту волну и сделать соответствующие выводы.

Избавьтесь от мыслей, что вам, например, или вашим детям не будет хватать общения, если вы будете зарабатывать деньги. Ребенку важнее час качественного общения, чем 10 часов условного пребывания с родителями.

Когда вы наполнены, счастливы, целостны, вы можете дать своему ребенку гораздо больше. Плюс сейчас есть огромное количество онлайн-проектов, которые позволяют быть дома с ребенком и работать.

«Чтобы много заработать, нужно много работать»

Еще одно популярное заблуждение, которое есть у большинства людей. Многие не делают шаги к масштабированию, потому что хотят, чтобы у них было время на себя, на здоровье, хобби, отдых и семью. Запомните: это еще одна иллюзия. Есть огромное количество людей, которые работают по часу и зарабатывают больше, чем кто-то за год.

Попробуйте выполнить следующую практику: выпишите на листов все качества, навыки и умения, которыми вы обладаете, и которые ценятся в вашей профессиональной сфере.

А еще найдите успешных людей и понаблюдайте, какими качествами обладают они? Есть ли у вас что-то похожее? Вам нужны реальные примеры, для того, чтобы активировать процесс на уровне подсознания.

Говорите себе: «Раз он успешен и обладает такими качествами, значит я могу так же!» Это перестраивает нейронные связи и позволяет открыться новому доходу. Помните, что вы сами решаете, сколько стоит ваш месяц, час и год.

«Отсутствие достоинства и позволения иметь большие деньги»

Часто бывает так, что программа отношения с деньгами формируется в детстве. Это лучше всего корректируется с помощью психотерапии, однако есть еще один метод, простая практика, описанная ниже, которая позволит вам перепрограммировать себя. Ее нужно делать ежедневно.

Когда вы видите те вещи, которые вы хотели бы иметь, не завидуйте, а восхищайтесь. Следующий этап — позволить это себе на уровне энергии. Квартира, машина, платье, сумка, любой объект в материально мире изначально состоит из энергии — это закон физики. Представьте эту энергию в виде бело-золотого цвета. И, когда вы представили, что тот или иной желанный предмет, например, автомобиль, состоит из энергии, скажите себе: «Я позволяю себе это иметь. Я этого достойна. Я позволяю этому прийти в мою жизнь». И с этими словами вдохните, примите эту энергию. Таким образом вы принимаете эти дары в свою жизнь и расширяете свое позволение.