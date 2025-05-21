Назван самый красивый человек планеты по версии журнала «People»: Деми Мур поделилась домашними кадрами

62-летняя Деми Мур, хоть и не получила Оскар за роль в “Субстанции”, но удостоена “Золотого Глобуса”, названа самым красивым человеком 2025 года по версии журнала “People” и стала лицом майской обложки издания.

Для миллионов поклонников звезда воплощает образец не только внешней, но и душевной красоты – Мур оказывает поддержку семье своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который угасает на глазах.

Соцсети.

Напомним, что в браке голливудских звезд родились трое дочерей: Румер Гленн, Скаут ЛаРу, Таллула Белль Уиллис. Деми также поддерживает нежную дружбу со второй женой “крепкого орешка” моделью и актрисой Эммой Хеминг-Уиллис, и их двумя дочерьми: Мейбл Рей и Эвелин Пенн.

Соцсети.

В Голливуде эта семья считается образцовой – воплощением настоящих человеческих ценностей и приверженности традициям.

Соцсети.

Деми Мур, которая уверенно блистает на красных дорожках, вернувшись из Канн в Америку, показала кадры частной жизни: уютные домашние посиделки, разговоры с домочадцами, прогулки с собачкой, сбор сморчков – в США уже открыли грибной сезон.

Соцсети.