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Убывающая Луна: можно ли начинать новые дела в этот период? 0 279

Люблю!
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Убывающая Луна: можно ли начинать новые дела в этот период?

Луна — один из мощных астрономических факторов, оказывающих значительное влияние на аспекты нашей жизни.

Еще с давних времен астрологи высчитывали циклы Луны, чтобы определить по ней дальнейшие исходы жизни. Одной из ключевых фаз, которые влияют на все сферы жизни, является убывающая Луна. Этот период считается не самым удачным для новых начинаний, и в этой статье мы объясним, почему так происходит и что с этим делать.

Изначально стоит разобраться в фазах Луны. Она проходит через восемь основных фаз, начиная от новолуния и заканчивая полной Луной. Фазы можно поделить на две категории: нарастающую и убывающую. Например, нарастающая Луна соответствует творческому периоду жизни, в котором человек не должен бояться развиваться и пробовать что-то новое. Убывающая Луна, в свою очередь, считается временем для завершения и избавления от ненужного.

Можно ли на убывающую Луну начинать новые дела?

С точки зрения психологии, убывающая Луна может вызывать чувства завершения и прощания. Это период, когда люди задумываются о своих провалах и неудачах, что, несомненно, сказывается на их настроении и уровне мотивации. Лучше всего использовать эту фазу для анализа прежних шагов и исправления ошибок, чтобы в дальнейшем не наступить на те же грабли.

Если рассматривать убывающую Луну с физической точки зрения, то можно заметить некоторые изменения в нашем организме. Например, уменьшение светимости Луны может влиять на уровень мелатонина, который отвечает за сон и общее самочувствие. В это время человек чувствует себя более уставшим и вялым, что снижает уровень работоспособности.

Астрология также дает объяснения влиянию убывающей Луны на человека. Она ассоциируется с целым рядом задач, которые стоит выполнять во время этого периода. Данная фаза считается хорошим временем для избавления от вредных привычек, очистки пространства и завершения незаконченных дел. Несмотря на то что не рекомендуется начинать новые проекты, человек может использовать это время для подготовки к новым начинаниям в будущем. Вы можете продумывать свои идеи, планы и составлять расписания. Таким образом, когда наступит новый лунный цикл, вы будете готовы к действиям, а также сэкономите время за счет заранее составленных планов.

Конечно, не стоит забывать, что лунный календарь — это всего лишь один из множества способов, влияющих на наши действия. Все зависит от внутреннего ощущения человека, его интуиции и внешнего контекста; не стоит полагаться лишь на лунный цикл. Если вы ощущаете вдохновение и готовность приступить к чему-то новому, возможно, стоит прислушаться к себе, несмотря на то в какой фазе пребывает Луна.

Убывающая Луна не является строго негативным временем для начинания новых дел. Хотя традиционно считается, что лучше избегать новых проектов в этот период, важно понимать, что все это слишком субъективно. Используйте это время для анализа и завершения ранее начатых дел. Так вы сможете подготовиться к новому лунному циклу и возможностям, которые ждут вас впереди.

Убывающая Луна — это отличное время для работы над собой, а не обязательно для отказа от новых начинаний. Главное — это ваше внутреннее чувство уверенности в своих силах. И именно оно будет определять успешность начинаний в любом лунном цикле.

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#астрология #луна #психология
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