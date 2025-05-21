Зелёный суп: 6 лучших весенних рецептов

Май — время зелени, свежести и лёгких вкусов. А значит, на кухне наступает сезон ароматных зелёных супов. Щавель, шпинат, крапива, зелёный лук, молодая капуста и даже огурцы — всё это превращается в яркие, бодрящие блюда, которые идеально подходят для весенних обедов. В этой подборке — лучшие рецепты супов, в которых зелень играет главную роль.

1. Зелёные щи со щавелем и яйцом

Ингредиенты:

Щавель — большой пучок Картофель молодой — 4-5 шт. Морковь молодая — 1 шт. Лук репчатый — 1 шт. Лук зеленый — 1 шт. Зелень свежая — несколько веточек Соль — по вкусу Перец ч. м. — по вкусу Сахар — по желанию Яйцо куриное — 2-3 шт. Масло растительное — 2 ст. л. Вода — 1,5 л

Способ приготовления:

Овощи нужно почистить, помыть. Яйца предварительно отварите. Количество яиц зависит от вашего вкуса, кто-то кладет целое куриное яйцо в тарелку готового супа, кто-то — половину. Лук репчатый и морковь нужно нарезать полукольцами и дольками. Крупно нарезать молодой картофель.

В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло, добавить лук и морковь, обжарить несколько минут. Добавить картофель к овощам. Влить воду или бульон и варить на тихом огне 10-15 минут, до готовности картофеля. Щавель помыть под проточной водой, отрезать стебли, они волокнистые и невкусные, листья крупно порезать. Добавить щавель и зеленый лук в суп, посолить, поперчить. Варить щавель минут 5, не дольше. Попробовать на вкус, если будет кисловато, добавьте немного сахара. Нарубить зелень, добавить в суп, перемешать, выключить плиту и дать щам настояться несколько минут. Перед подачей нарезать и добавить каждому в тарелку готовых щей вареное яйцо и ложку сметаны.

2. Суп из щавеля с плавленым сыром

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 г Щавель — 350 г Картофель — 4 шт Мягкий плавленый сырок — 1 шт Лук репчатый — 1 шт Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л. Сухая овощная приправа (с солью) Соль — по вкусу Вода — 2 л

Способ приготовления:

Филе обмыть, разрезать на несколько частей, залить холодной водой и отварить до мягкости (около 30 минут). Картофель очистить и нарезать кубиками. В кипящий бульон заложить картофель и отварить его до мягкости. Луковицу очистить и мелко нарезать. Выложить лук на сковороду с разогретым маслом и обжарить до лёгкого подрумянивания.

Щавель выложить на дуршлаг, тщательно вымыть в проточной воде, дать стечь жидкости и нарезать. В кипящий бульон с картофелем выложить щавель, обжаренный лук и сухую овощную приправу. Кастрюлю снять с огня, и положить в суп плавленый сыр. Суп перемешать и посолить по вкусу. При подаче посыпать суп измельчённой зеленью укропа и заправить сметаной.

3. Овощной суп с сельдереем и шпинатом

Ингредиенты:

Сельдерей стеблевой — 120 г Кабачок — 120 г Шпинат — 1 пучок (20 г) Картофель крупный — 1 шт. Морковь — 1 шт. Лук репчатый — 1 шт. Лавровый лист — 2 шт. Соль и перец — по вкусу Зелень — для подачи Масло растительное — по желанию

Способ приготовления:

Очистите все овощи: картофель, морковь и лук — от кожуры, стеблевой сельдерей отрежьте от пучка, шпинат переберите и срежьте с него стебли, у кабачка отрежьте хвостики. Все заготовки промойте в воде.

Овощной суп лучше всего варить в небольшой емкости (на 1-2 раза). Картофель нарежьте средними по размеру кубиками и выложите в кастрюлю. Нарежьте морковь мелкими кубиками и добавьте в кастрюлю. Такими же кубиками нарежьте репчатый лук, всыпьте в емкость, добавьте лавровые листья и теплую воду. Поместите кастрюлю на плиту, доведите содержимое до кипения и отварите на среднем огне примерно 10 минут. Стебли сельдерея промойте и нарежьте средними кусочками, всыпьте в кипящий суп вместе с кабачковой нарезкой. Промытые листья шпината нарежьте лентами, добавьте в емкость. Учтите, что шпинатная масса уменьшится в размерах примерно втрое.

Доварите суп до готовности, всыпав соль и молотый черный перец по вкусу. Обязательно пробуйте суп перед подачей. На этом этапе вы можете добавить в него и другие выбранные вами приправы: куриную, грибную, овощную и т. д. При подаче добавить в тарелки свежую зелень.

4. Зелёный борщ со щавелем на мясном бульоне

Ингредиенты:

Бульон мясной — 2 л Картофель — 3 шт. Морковь — 1 шт. Лук репчатый — 1 шт. Щавель — 1 пучок Петрушка, укроп — 1 небольшой пучок Яйца варёные — 5 шт. Соль, перец — по вкусу

Для подачи:

Сметана, зелёный лук

Способ приготовления:

Для приготовления борща нам понадобится мясной бульон. Приготовить его можно из говядины, свинины или курицы. Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на тёрке. В горячий бульон добавляем лук с морковью. Варим 15 минут. Нарезаем кубиками картофель. Картофель добавляем в кастрюлю. Варим до готовности. В конце перчим и солим. Щавель моем, перебираем, отрываем хвостики и нарезаем. В кастрюлю добавляем щавель и нарезанную петрушку, даём закипеть. Добавляем нарезанные кубиками яйца. Выключаем.

Даём борщу настояться. В борщ добавлять в тарелку сметану и подавать к нему зелёный лук и чёрный хлеб.

5. Щавелевый суп с фрикадельками

Ингредиенты:

Фарш куриный — 300 г Рис круглый — 0,5 стакана Щавель — 70 г Лук зеленый — 3 шт. Чеснок молодой — 1 шт. Сельдерей — 2-3 стебля Морковь — 1 шт. Укроп — 10 г Соль — по вкусу Сахар — по желанию Перец ч. м. — по вкусу Масло растительное — 1 ч. л. Вода — 2 л

Способ приготовления:

Куриный фарш для фрикаделек подойдет любой. Зелень моем, морковь чистим, рис промываем несколько раз. Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды, ставим на огонь. Зеленый лук, чеснок, сельдерей и морковь режем так, как больше нравится. В небольшом количестве растительного масла пассеруем овощи пару-тройку минут. Когда вода в кастрюле закипела, добавляем овощи. Сразу же добавляем промытый рис. После закипания варим суп 10 минут.

Куриный фарш солим, перчим по вкусу, формируем мокрыми руками маленькие фрикадельки — размером с грецкий орех. Отправляем фрикадельки в кастрюлю и варим все вместе еще 5 минут.

Щавель хорошенько промываем под проточной водой, удаляем стебли, они волокнистые. Крупно режем щавель, добавляем в кастрюлю. Как только суп закипит, снимаем пену, солим и перчим по вкусу, если покажется слишком уж кисловатым — добавьте немного сахара. Варим щавель ровно одну минуту.

Последним добавляем нарезанный мелко укроп, перемешиваем суп, выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и даем супу минут 10 отдохнуть, все вкусы должны смешаться. При желании, добавьте немного домашней сметаны.

6. Суп с крапивой, рисом и яйцом

Ингредиенты:

Бульон куриный — 1,5 л Картофель — 2 шт. Рис — 100 г Яйцо куриное — 1 шт. Крапива — 1 небольшая миска Зелень — по вкусу Соль — 1 ч. л. Мясо курицы, оставшееся от приготовления бульона

Способ приготовления:

Крапиву нужно брать молоденькую, с сочными стебельками и листьями. Порежем картофель некрупными кусочками. Добавим в кастрюлю с бульоном рис и картофель, варим на среднем огне. Тем временем займёмся крапивой. Для начала её нужно обдать кипятком, чтобы она не жгла руки. После — промыть в холодной воде и нарезать. Через 15 минут добавляем в кастрюлю крапиву, доводим до кипения.

В это время взболтаем вилкой яйцо. Добавим в суп куриное мясо и тоненькой струйкой вольём взбитое яйцо, интенсивно помешивая, чтобы яичные «хлопья» были тоненькими. Осталось только нарезать и добавить зелень.