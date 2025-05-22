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Больше - не значит лучше: что будет, если использовать слишком много уходовой косметики 0 191

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Дата публикации: 22.05.2025
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Больше - не значит лучше: что будет, если использовать слишком много уходовой косметики

В век бьюти-изобилия легко запутаться в баночках и флакончиках. Сыворотка с витамином С на утро, ретинол на ночь, увлажняющий крем на день, ночной восстанавливающий бальзам, не забудьте про кислотный тоник и маску раз в три дня. А еще — патчи под глаза и масло для сияния. Ну и что там еще есть в запасе. Но что, если вся эта армия косметики начинает работать против вас, а стратегия «чем больше — тем лучше» банально вредит? Дерматолог Ирина Куроедова рассказала, чем опасен избыток уходовых средств и как понять, что вы уже перешли границу разумного.

Почему много — не всегда хорошо

Уход за кожей — это баланс. Но когда на полке десятки баночек, кожа может просто «переесть». Наш кожный барьер — сложная структура, защищающая от вредных факторов. И когда мы перегружаем его активами, нарушается баланс, и вместо ухоженного лица появляется воспаленное поле битвы бьюти-средств. Чем это грозит?

«Тут можно словить настоящее бьюти-бинго. Вот главные „подарочки“. В первую очередь, это раздражение и покраснение: чрезмерное количество активных компонентов (например, кислот и ретиноидов) разрушает липидный барьер, делая кожу уязвимой. А еще многоступенчатый уход с несколькими плотными кремами и сыворотками создает на коже пленку, которая мешает дыханию и провоцирует воспаления», — объясняет эксперт.

Обезвоживание вместо увлажнения

Парадоксально, но избыточное использование кислот и активов может привести к тому, что кожа начинает терять влагу. Плюсом происходит и потеря защитного барьера — когда на лицо ежедневно попадают кислоты, скрабы и очищающие маски, кожа просто не успевает восстанавливаться.

Аллергические реакции и шелушение

Кожа устала бороться с новым «витаминным коктейлем»? Включаются самые простые механизмы самозащиты, так что с неиллюзорной вероятностью ждите неожиданных высыпаний и пятен.

Как понять, что вы переборщили с уходом: тревожные сигналы кожи

Вот чек-лист, по которому вы можете провести сравнительный анализ и, возможно, пересмотреть количество баночек и бутылечков в вашем бьюти-шкафу.

  • Постоянное ощущение стянутости и сухости: вместо мягкой и увлажненной кожи ощущается сухая неприятная пленка? Возможно, ваш арсенал кислот и ретинолов пересушил эпидермис.

  • Покраснение после каждого нанесения: даже привычный крем вызывает жжение и покалывание? Это признак того, что кожа перегружена активами и нуждается в отдыхе.

  • Появление мелких высыпаний — если раньше лицо было чистым, а после введения нескольких новых средств возникли прыщики — ищите виновника в уходовой рутине.

  • Повышенная чувствительность к погоде и макияжу — кожа начинает болезненно реагировать на холод, солнце и декоративную косметику. Это значит, что липидный барьер истончен.

  • Неравномерный цвет лица и шелушение — когда каждая новая сыворотка дает эффект «пятнистой пантеры», пора остановиться и переоценить бьюти-рацион.

Сделайте паузу: дайте коже отдых

«Да, страшно убрать все разом, но коже нужен перерыв. Оставьте только базовый уход: мягкое очищение и увлажнение. Минимум на неделю — чтобы кожа успокоилась. Исключите все активы (кислоты, ретинол, новые сыворотки). Церамиды, пантенол, алоэ вера — ваши лучшие друзья в период восстановления. Постепенно возвращайте средства по одному, чтобы отследить реакцию на каждый компонент», — советует врач.

Составьте минималистичный план ухода

Не стремитесь нанести все сразу — лучше меньше, но качественнее. Утром пусть будет мягкий гель для умывания, увлажняющий крем, SPF. А вечером — очищающее масло, легкий крем с минимальным количеством активов. Подбирайте средства из одной линейки — они обычно сбалансированы по составу и дополняют друг друга.

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#косметика #уход за кожей
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