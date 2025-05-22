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Даже с пиджаком можно: как вписать шорты в весенний образ 0 193

Люблю!
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Даже с пиджаком можно: как вписать шорты в весенний образ

Шорты — отличный выбор для весеннего аутфита! Но чтобы не выглядеть как турист на вокзале или бегун на утренней пробежке, нужно грамотно интегрировать их в весенний гардероб. Стилист Маша Ведерникова дала советы, которые помогут создать стильные и уместные образы с шортами.

Сочетайте с длинным верхом: баланс длины и стиля

Первое правило успешного весеннего образа с шортами — создание контраста между коротким низом и удлиненным верхом. Это добавляет образу объем и делает его более интересным.

«Подойдут блейзеры и пиджаки: удлиненный жакет в стиле oversize создает эффект расслабленной элегантности. Особенно стильно смотрится с велосипедками или классическими шортами. Легкий тренч нейтрального оттенка поверх коротких шорт создает игривый, но не легкомысленный образ, а длинный вязаный кардиган сделает образ уютным и завершенным. Отлично подходят модели крупной вязки или с поясом», — говорит эксперт. Если хотите визуально удлинить ноги, выбирайте обувь на каблуке или платформе — это компенсирует длину верха.

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Играйте с текстурами: комбинируйте плотные и легкие ткани

Весна — время многослойности. Чтобы шорты не выглядели слишком летними, комбинируйте их с плотными или фактурными тканями. Кожаные или замшевые шорты: добавьте к ним хлопковую рубашку и свитер с косами — получится интересный микс текстур, а джинсовые шорты отлично сочетаются с кашемировым свитером или жакетом.

Добавьте колготки или гольфы: текстильные эксперименты

Да, весна бывает капризной, и колготки — лучший друг модницы в эту пору. Главное — выбрать правильные оттенки и текстуры, чтобы не испортить легкость образа.

"Плотные матовые колготки подойдут под кожаные или джинсовые шорты. Цвет — черный, графит или темный шоколад, а модели с геометрическим рисунком или ажуром создадут акцент, особенно если шорты однотонные. Цветные варианты — бордовые, темно-зеленые или синие колготки — для тех, кто не боится ярких сочетаний», — советует стилист. Кстати, чтобы избежать визуальной тяжести, выбирайте колготки на тон темнее шорт — это создаст градиент и вытянет силуэт.

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Поддержите образ обувью: кроссовки, сапоги, ботинки и лоферы

Весной важно выбрать обувь, которая дополнит легкость шорт, но при этом создаст сезонный баланс. Летние сандалии пока не актуальны, поэтому делаем ставку на закрытые модели.

Грубые ботинки идеально смотрятся с денимом и кожей. Контраст фактур делает образ более дерзким, а если хотите создать более утонченный аутфит, сочетайте лоферы с бермудами и легким тренчем. Для спортивного стиля подойдут массивные кроссы в стиле dad shoes, а ботильоны на каблуке: создают женственный акцент и визуально удлиняют ноги.

Добавьте акценты с помощью аксессуаров

Шорты сами по себе делают образ лаконичным, поэтому можно и нужно поиграть с аксессуарами. Это поможет добавить динамики и весеннего настроения.

Кожаный пояс с массивной пряжкой подчеркнет талию и сделает образ цельным. Добавьте цветной акцент с помощью шелкового шарфа. Завяжите его небрежно или сделайте эффектный бант, а широкополая шляпа или кепка завершат образ с ноткой игривости. Только не перегружайте образ аксессуарами — лучше выбрать один выразительный элемент, чем десяток мелочей.

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