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Изжога: как правильно лечить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь 0 386

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Дата публикации: 22.05.2025
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Изжога: как правильно лечить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь

Это может вызывать воспаление, повреждение слизистой оболочки и различные неприятные симптомы. Профессор, доктор медицинских наук Сергей Тихонов, подчеркивает, что своевременное лечение ГЭРБ крайне важно, так как без него заболевание может привести к серьезным последствиям, включая предраковое состояние, известное как пищевод Барретта, которое увеличивает риск рака пищевода в 8-10 раз.

Основным методом лечения ГЭРБ являются ингибиторы протонной помпы. Эти препараты помогают купировать изжогу и способствуют заживлению слизистой пищевода. Однако, как отмечает Тихонов, без изменения образа жизни справиться с заболеванием становится значительно сложнее. Он подчеркивает, что жесткая диета не требуется, но рекомендуется придерживаться принципов здорового питания, таких как средиземноморская диета или гарвардская тарелка здорового питания.

Важно также тщательно пережевывать пищу и принимать ее медленно. Профессор рекомендует избегать ложиться хотя бы в течение часа после еды и стараться не есть позднее, чем за два часа до сна. Кроме того, необходимо исключить продукты, которые у конкретного пациента вызывают изжогу. Интересно, что кофе, которое долгое время считалось противопоказанным для пациентов с ГЭРБ, на самом деле не представляет собой опасность. В разумных дозах, не превышающих 3-4 чашки в день, он может даже обладать защитным действием.

Что касается гастрита, связанного с инфекцией хеликобактер пилори, единственным эффективным методом лечения является эрадикационная терапия, которая включает уничтожение бактерии с помощью антибактериальных препаратов. Таким образом, подход к лечению ГЭРБ и связанных с ним заболеваний требует комплексного подхода, включающего как медикаментозную терапию, так и изменения в образе жизни.

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