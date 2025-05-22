Как отличить родинку от меланомы - советы онколога

Меланома, несмотря на то что составляет всего 1–4% всех злокачественных новообразований кожи, известна своим стремительным развитием и высокой частотой рецидивов. По словам врача, основной фактор риска меланомы — это воздействие ультрафиолета, что делает регулярные проверки кожи жизненно необходимыми.

Чаще всего заболеваемость меланомой происходит среди тех, кто активно посещает солярии или проводит много времени на солнце. Маклаков отметил, что как UVA-, так и UVB-лучи негативно влияют на иммунные клетки, ослабляя защитный барьер кожи и увеличивая риски онкологических заболеваний.

Фототип кожи и наследственность также играют важную роль в развитии меланомы. Люди со светлой кожей и рыжими или блондинистыми волосами подвержены большему риску, чем обладатели темной кожи. Кроме того, генетический фактор может проявляться даже у детей, чьи близкие родственники страдали от меланомы.

По словам онколога, на начальных этапах меланому легко спутать с безобидными родинками. Появление новой родинки или изменение старой может быть тревожным сигналом. Меланома обычно выглядит как неровное коричневое пятно с черными вкраплениями и может увеличиваться и темнеть со временем. Зуд, кровоточивость или сыпь вокруг новообразования — это серьезные признаки, требующие немедленного обращения к врачу.

Маклаков подчеркнул, что чем быстрее будет проведено обследование, тем ниже риск метастазирования опухоли в жизненно важные органы. При раннем выявлении меланомы, когда опухоль еще не распространилась, прогнозы по лечению становятся гораздо более благоприятными. В противном случае, у пациентов с метастазирующей меланомой средняя продолжительность жизни может ограничиваться несколькими месяцами.

Онколог порекомендовал проводить регулярное самообследование и осмотр родинок, а также делать дерматоскопию в клинике — раз в три года для молодежи и ежегодно для людей старше 50 лет. В последние годы иммунотерапия стала важным прорывом в лечении меланомы, значительно увеличив шансы на успешное выздоровление благодаря активации иммунных клеток-киллеров. Это дает многим пациентам надежду на излечение.