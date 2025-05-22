Как справиться с обидой: 4 базовых понятия, которые помогут «вылечить» это чувство

Каждый из нас так или иначе сталкивался с этой непростой чувственной реакцией, которая буквально выжигает изнутри. Наша задача: не дать ей завладеть жизнью, а сделать это можно разобравшись в ее природе.

На первый взгляд можно подумать, что за фразой «я обиделся» скрывается лишь разочарование и грусть. Но, на самом деле, это чувство довольно многогранно и совершенно не ограничивается лишь двумя аспектами.

Как бы удивительно это ни звучало, но обида рождается на стыке стыке любви, гнева и печали. Если вовремя не обнаружить ее, то она начнет корнями прорастать в нашем сердце, омрачая каждая наш день и неумолимо портя отношения с окружающими.

Клинический психолог Надежда Ефремова рассказала, из каких компонентов состоит это непростое чувство и как их осознание поможет максимально эффективно его проработать.

4 факта об обиде, которые позволят с ней проще справиться

Обида начинается там, где нарушаются этические нормы

Важно понять, что обида — это про беспомощность, нежели про гнев. Каждый из нас обладает чувством уважения к собственной личности, поэтому когда его кто-то задевает извне, мы так или иначе отреагируем. Но все это вновь про злость, а не про чувство опустошенности, которое вызывает обида. Следом за ней идет желание замять свою боль как можно глубже в надежде на то, что потом обязательно станет легче. Стоит ли говорить, что это путь в никуда?

Если вы чувствуете, что чей-то поступок или слова в ваш адрес, сильно задевают вас, то не молчите и смело говорите о своих переживаниях. Не нужно переживать о том, что на этом отношения с обидчиком закончатся. Напротив, так вы подведете его к диалогу и выясните истинную причину его поступка. Либо же в конце-концов, действительно поймете, что вам не по пути. Так вы растопите всю злобу и боль, а также не позволите обиде осесть глубокого в вашей душе.

Обижается не «взрослый» и «родитель», а «внутренний ребенок»

Наверняка вы не раз слышали о концепции внутреннего ребенка, поэтому мы напомним, что речь идет об определенной части психики человека, которая содержит опыт, полученный в детстве. На протяжении периода взросления мы постепенно интегрировали внутрь себя все то, что с нами происходило и в качестве опыта получали чувства, состояния и переживания.

Помимо ребенка, в каждом из нас «живет» еще взрослый (объективная часть, в которой доминируют разум, логика и самостоятельность) и родитель (отвечает за нормы и морали). Но именно первый является самым чувствительным и уязвимым, поэтому зачастую обижается именно он. «Никогда из состояния взрослого вы не будете обижаться. Если у вас есть задача и способы ее исполнения, то никакие действия и слова не заставят вас обидеться и прогнуться в слабую позицию», — объясняет психолог.

Обида ребенка зачастую основывается на том, что большой мир к нему несправедлив, а ведь он добрый и хороший, и никому не делал зла. Именно с этого момента в душе начинает зарождаться обида, с которой незрелая личность не может ничего поделать. В такие моменты постарайтесь переключать свое внимание на взрослого, который знает и помнит о своих личных границах, а значит сможет выстроить их таким образом, чтобы в будущем колкие слова и поступки не смогли его сломать.

Обида появляется там, где мы чувствуем свою слабость и уязвимость

Без сомнений каждый из нас знает свои слабые места и зачастую окружающие тоже замечают их. Только вот в том случае, когда они намекают на них, наша реакция достаточно спокойная, поскольку мы не отрицаем это и в целом осознаем, в каких моментах мы слабы. Другой вариант заключается в том, когда нам указывают на те наши невыигрышные стороны, о которых мы можем даже не догадываться. «Нельзя обидеть человека, доказывая, что он глупый, если он таковым себя искренне не считает», — отмечает эксперт и добавляет, что именно в этот момент в нашей душе начинает пускать корни обида, которая затем будет изо дня в день заставлять нас чувствовать себя несчастными.

Свобода есть у каждого

У каждого человека есть право говорить и поступать так, как он считает нужным. Но стоит ли принимать его действия на свой счет и прислушиваться ли к непрошеным советам — личное дело каждого. Если вы понимаете, что собеседник расстраивает вас своим поведением, то просто постарайтесь переключить свой фокус внимания на что-то другое. Психолог отмечает, что фраза «Я занимаюсь своей жизнью, и мне не нужны непрошеные советчики, но и сам(-а) к другим я не лезу» — будто «спасательная шлюпка», которая позволяет отфильтровать ненужные рекомендации и позволит сохранить гармонию в душе.