Почему не случилось второго свидания: разбираемся в причинах

Первое свидание – всегда волнительно. Кажется, вот он, шанс на новую историю. Но бывает так, что продолжения не следует. Почему? Причин может быть много, и не всегда дело в вас.

Бывает, что в переписке человек кажется идеальным, но при встрече оказывается совсем другим. Не нашли общих тем, не зацепились взглядом — такое случается. Не стоит винить себя. Иногда просто нет той самой «химии».

Отсутствие физической привлекательности

«Химия» — штука сложная. Это и биология, и психология, и даже эволюционные инстинкты. Исследование «Дорсомедиальная префронтальная кора опосредует быстрые оценки, предсказывающие исход романтических взаимодействий» 2012 года от Journal of Neuroscience доказало: первое впечатление — самое важное. Ученые уверены, что при просмотре фотографии в течение четырех секунд можно предсказать, будет ли пара совместима.

Внешность, голос, энергия — все это играет роль. Но главное — физическое влечение. Если его нет, то и второго свидания не будет.

Жизненные обстоятельства

Жизнь — штука непредсказуемая. На первом свидании сложно узнать человека по-настоящему. Не стоит думать, что вы сделали что-то не так, если вам не перезвонили. Возможно, у человека просто случились перемены в жизни, вернулся бывший или появились другие приоритеты.

Влюбиться легко, но быть готовым к отношениям — совсем другое. Время играет огромную роль.

Не совместимы в жизненных приоритетах

Просто не подходите друг другу.

У вас разные политические, религиозные взгляды или жизненные приоритеты?

Вы мечтаете об активной жизни и путешествиях, а он (или она) — домосед?

Один хочет серьезных отношений, а другой — легкого флирта?

Все это — серьезные препятствия. Несовместимость ценностей — прямой путь к расставанию.

Вы просто не понравились

Звучит грубо, но это правда. Выбор партнера — одно из самых важных решений в жизни. Если вы не понравились, примите это как данность.

Лучше найти того, кто оценит вас и искренне заинтересуется вами. Вы заслуживаете человека, который будет хотеть всегда быть с вами.

Первое свидание — это не отношения. Это смесь надежд, ожиданий и желания произвести впечатление. Иногда люди просто исчезают, чтобы избежать неловкости. Им сложно сказать правду, они боятся обидеть.

Как понять: свидание было хорошим или плохим

Признаки хорошего первого свидания:

Погруженность в разговор: Время пролетело незаметно, вы продолжаете общаться и хотите продлить встречу или назначить второе свидание.

Уважение и внимание: Внимательность и пунктуальность проявляются на протяжении всего свидания. Вы действительно слушаете собеседника.

Химия: В разговоре есть флирт, теплые взгляды и искренняя заинтересованность.

Общие ценности: Вы находите много общего в интересах и хобби.

Естественный комфорт: Вы чувствуете себя свободно и можете говорить о чем угодно.

Сбалансированный разговор: Темы переключаются легко и с взаимным интересом.

Признаки неудачного первого свидания:

Несбалансированная беседа: Темы кажутся поверхностными, разговор напряженный.

Резюме вместо химии: Вопросы напоминают собеседование, а не общение.

Дискомфорт: Вы чувствуете дискомфорт и не хотите продолжать дальнейшее взаимодействие.

Отсутствие химии: Зрительный контакт ограничен, физический контакт не возникает.

Мало заинтересованности: Собеседник отвлекается, опаздывает, ведет себя грубо или говорит только о себе.

Что важно помнить? Если вы не почувствовали искру, лучше не идти на второе свидание. Не стоит тратить время друг друга. Отказ — это не конец света, а просто перенаправление. Не пытайтесь понять, почему вам отказали. Сосредоточьтесь на себе, получайте удовольствие от жизни и верьте, что найдете «своего» человека.