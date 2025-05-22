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«Ваби-саби» и еще два золотых правила жизни японцев помогут стать счастливыми и успешными 0 538

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Дата публикации: 22.05.2025
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«Ваби-саби» и еще два золотых правила жизни японцев помогут стать счастливыми и успешными

Никак не можете понять, в чем смысл жизни, а все дни кажутся серыми и однообразными? В этом случае психологи советуют обратиться за советом к японцам: этот народ славится своим долголетием и народной мудростью.

Юкико Учида — психолог из Японии, она уже много лет посвятила изучению счастья в разных культурах. Будучи не только практиком, но и исследователем, Юкико написала не одну научную работу о благополучии и социальных связях.

Так, например, в одном из своих последних исследований она как раз заявляет, что огромную роль в жизни каждого из нас играют его социальные связи. Можно быть очень богатым, но при этом чувствовать себя самым несчастным человеком без родных и близких в окружении.

«В Японии счастье более сбалансированное. Хотя наши навыки и достижения важны, счастье тесно связано с другими людьми. Мы не можем полагаться только на себя, потому что наши ресурсы и сила ограничены», — говорит психолог.

Юкике удалось сформировать три японские концепции счастья. Если им следовать, то жизнь наладится, а все мечты начнут сбываться.

1. «Омоияри»: будь добр к другим и к себе

«Омоияри» — это понятие, которое подразумевает смесь эмпатии, сострадания и вдумчивости. Японцы стремятся развивать свою интуицию, чтобы лучше чувствовать себя и других людей.

Чтобы быть счастливым, человеку необходимо отчасти стать альтруистом — проявлять «альтруистическую чувствительность», говорит психолог. Если упростить, то каждому необходимо искренне заботиться как о своих чувствах, так и о чувствах близкого человека.

«Омоияри — это умение прислушиваться к потребностям других, помогать людям, проявляя порой радикальные акты доброты. И если каждый человек будет вести себя именно так, мир станет гораздо лучше», — говорит Юкика Учидо.

2. «Ваби-саби»: умей видеть красоту в несовершенстве

Эта концепция пришла из буддизма. Если сравнивать ее с современными идеалами, то прекрасно все, что просто и естественно: обычное белое платье, волосы с сединой, нос с горбинкой.

«Ваби-саби учит нас, что жизнь — это не только взлеты гедонистических стремлений или проявления яркого счастья. Мы можем научиться ценить тихую радость в стабильных и даже монотонных моментах», — поясняет психолог.

Не надо жить ожиданиями, радуйтесь тому, что привычно: чашке кофе, теплому душу, свободному месту в общественном транспорте. Увидите, что мир станет ярче.

3. «Ичи-го ичи-э»: коллекционируйте особые моменты

Если переводить дословно, то звучит это так: «одна жизнь, одна встреча». Выражение ichi-go ichi-e изначально было придумано мастером чайной церемонии Рикю, который жил в XVI веке.

Мастер учил, что каждая встреча на чайной церемонии — это событие, которое случается раз в жизни. Будут еще десятки чайных церемоний, но они никогда не повторятся.

Психолог призывает помнить, что каждый день уникален. И даже если он был тяжелым, можно найти в нем хотя бы один повод, чтобы улыбнуться. Эксперт советует хранить эти приятные моменты в памяти, как коллекционеры хранят свои ценности, сдувая с них пылинки. Это даст стимул жить и верить в хорошее, даже когда дела совсем не идут в гору.

doctorpiter

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