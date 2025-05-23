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Эта ягода спасет от высокого давления, проблем с ЖКТ и бессонницы 0 349

Люблю!
Дата публикации: 23.05.2025
Doctorpiter
Эта ягода спасет от высокого давления, проблем с ЖКТ и бессонницы

По словам ученых, плоды этого растения — настоящий кладезь витаминов и минералов, которым стоит запастись.

Одна из самых долгожданных ягод лета — это клубника. Следом за ней можно будет собирать малину, смородину, а потом и крыжовник с жимолостью. Однако эксперты настоятельно рекомендуют уделить внимание еще одному продукту. Речь идет о вишне.

Чтобы дать хороший урожай, этому растению необходимо много солнца, хороший полив, защита от сквозняков. Из ягод получается вкусное варенье, плоды можно добавлять в десерты, выпечку, замораживать или есть свежими.

Почему же вишня так полезна?

Как выяснили ученые, в этой ягоде высокая концентрация витамина А и бета-каротина. Она также богата кальцием, магнием, фосфором и калием. Кроме того, в ней много антиоксидантов, которые так важны для красоты кожи и обновления клеток.

Вот какую пользу вишня может принести организму.

1. Улучшает сон

Метаанализ исследований показал, что эта ягода может помочь облегчить бессонницу и устранить другие проблемы со сном.

Все дело в том, что вишня богата мелатонином — гормоном, который регулирует наши фазы сна и бодрствования. В дополнение к этому она может похвастаться небольшим, но значительным количеством незаменимой аминокислоты под названием триптофан — предшественника серотонина и мелатонина.

Особенно много мелатонина в вишне. Лидер по содержанию гормона сна — сорт Монморанси (13,5 мг/г). На втором месте — вишня Балатон (2 мг/г).

По словам ученых, эффект будет виден уже на пятый день, просто съедайте хотя бы горсть свежей вишни ежедневно.

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2. Снижает давление

Еще одно достоинство вишни — она может бороться с гипертонией. Все дело в том, что в плодах много антиоксидантов, которые благоприятно влияют на весь организм. При этом можно есть и ягоды, и пить вишневый сок — это подтверждено исследованиями.

3. Помогает кишечнику

Ягода благоприятно влияет на ЖКТ. Так, одно из исследований показало, что сок кислой вишни может помочь облегчить симптомы воспалительного заболевания кишечника, в частности язвенного колита.

Участники испытания (9%) сообщили о небольшом, но заметном улучшении симптомов при сочетании со стандартными лекарствами.

4. Снимает мышечную боль

Вы слишком усердно работали на даче, и теперь ноет поясница? Или, может быть, перетрудились в зале? В этом случае сок вишни, а также сами плоды придут на помощь! Исследования доказали, что ягода помогает облегчить мышечную боль, это связано с ее противовоспалительными свойствами.

5. Делает умнее

Ученые также решили выяснить, как эта ягода влияет на когнитивные функции человека.

Результаты оказались впечатляющими. Оказывается, вишня помогает лучше концентрироваться, быть внимательнее, а также защищает мозг от перегруза. Если вы знаете, что впереди сложный рабочий день, то вишня или сок из нее — отличное дополнение к основному рациону.

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#ягоды #здоровье
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