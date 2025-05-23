«Я люблю хулигана!» Почему девушек тянет к «плохим парням»

Практически у каждой девушки в жизни была страстная любовь к «плохому парню» — дерзкому, агрессивному, бунтарю. Нередко за ней ухаживают двое: один — спокойный, тактичный и заботливый, а другой — хулиган и бунтарь. И, как правило, выбор падает на второго, несмотря на возможные страдания в отношениях. Почему так происходит? Почему токсичные партнеры оказываются столь притягательными?

Эскперт - Ульяна Кашапова, психолог

1. Маскулинность и ощущение безопасности

Женщины, особенно те, у кого с детства подорвано чувство безопасности, чаще выбирают гипермаскулинных мужчин. Такой мужчина внушает уверенность: он сильный, дерзкий, может постоять за себя, а значит, и за нее. Парадокс в том, что часто именно он становится источником боли и тревог, а не защитником. Девушка, мечтавшая о безопасности, в итоге оказывается в эмоционально нестабильных отношениях.

Однако эти отношения могут стать точкой роста: столкнувшись с токсичностью, женщина учится быть опорой самой себе, осознаёт свою ценность и начинает видеть, что защита — это не про силу, а про заботу и уважение.

2. Притяжение противоположностей

Если в детстве девочку воспитывали в образе «хорошей девочки» — послушной, мягкой, без права на агрессию — она может бессознательно тянуться к мужчине, который живет по другим правилам. Он дерзкий, нарушает границы, делает то, что ей самой запрещено.

Отношения с таким человеком могут стать способом познать другую сторону себя. Девушка учится быть смелее, увереннее, расширяет свои границы. И если она в итоге полностью усваивает этот новый опыт, «плохой парень» может перестать быть ей интересным, ведь теперь она не нуждается в нем для ощущения своей силы.

3. Неверное представление о любви

Если в детстве любовь ассоциировалась с тревогой, нестабильностью или даже болью (например, родители могли ссориться, расставаться и мириться, проявлять холодность, а затем резко становиться ласковыми), то у девушки формируется паттерн: любовь — это когда тебя эмоционально качает, когда ты страдаешь и ждешь, когда партнер снова даст тепло. Такие люди часто выбирают токсичных партнеров, потому что спокойные, здоровые отношения кажутся им «ненастоящими», «скучными».

4.Образ отца

Роль отца в жизни женщины влияет на ее выбор партнера:

Если отец был авторитарным, жестким и недоступным, то девушка может искать похожего мужчину, потому что этот образ ей знаком и кажется «правильным».

Если отец был мягким и слабым, то она может бессознательно стремиться к полной противоположности, выбирая гипермаскулинного, доминирующего партнера.

5. Желание ярких эмоций

Некоторым девушкам скучно в «нормальных» отношениях. Если в жизни много тревоги, внутреннего напряжения, то в отношениях с «плохим парнем» они находят эмоциональную разгрузку, место выхода всех эмоций: страсть, ревность, скандалы. Это дает ощущение яркой жизни «на пределе», которое многим кажется привлекательным.

Однако проблема в том, что такие отношения рано или поздно истощают. Постоянный стресс, нехватка стабильности приводят к эмоциональному выгоранию.

6. Нарциссическое расширение

Выбирая «плохого парня», девушка может бессознательно повышать свою значимость: «раз он выбрал меня, значит, я тоже крутая». Особенно это проявляется, если у мужчины есть статус, харизма, влияние. Отношения с ним становятся способом повысить свою самооценку. Как правило, у такой девушки мало поводов для гордости за себя или же наоборот, она не замечает своих достижений и может оценить себя только через успех партнера.

7. Отсутствие понимания своих границ и потребностей

Когда у женщины нет четкого понимания, какого партнера она хочет видеть рядом, какие у нее личные границы, какие ценности важны, она чаще оказывается в токсичных отношениях. Она живет в иллюзиях, надеясь, что со временем партнер изменится или что ее любовь «исцелит» его. Часто это вызвано тем, что вокруг нет примеров гармоничных отношений, не на кого смотреть и равняться, и от незнания, кто подходит именно ей, девушка начинает отношения с мужчиной, более-менее, подходящим под общепринятый образ. Поэтому не стоит бояться отношений и неудачных опытов, воспринимайте их, как репетицию, перед встречей с кем-то действительно вашим.

Кстати, не стоит забывать, что «плохие» парни, как правило более смелые и уверенные, они сразу выбирают свою «жертву» и начинают процесс ухаживаний таким образом, что у девушки практически нет шансов отказать.

Что делать, чтобы выйти из этого круга?

Осознать свои паттерны — проанализировать, какие модели отношений повторяются, и понять, что за этим стоит. Работать над самооценкой — когда женщина уверена в себе, она не ищет признания через партнера. Учиться строить здоровые отношения — понимать, что любовь не должна быть драмой, а эмоциональная стабильность — это не скука, а ресурс.

Токсичные отношения могут стать ценным опытом, но важно вовремя выйти из них и осознать, какого мужчину вы действительно хотите видеть рядом.