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Как удалить зубной камень в домашних условиях: простые работающие советы 0 945

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Дата публикации: 23.05.2025
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Как удалить зубной камень в домашних условиях: простые работающие советы

Зубной камень возникает из-за недостаточной гигиены полости рта и представляет собой плотные темные отложения на поверхности зубов.

Он повреждает эмаль, травмирует десны и, кроме того, является довольно серьезной косметической проблемой. Удалить зубной камень можно с помощью стоматолога-гигиениста, однако существуют и домашние методы, позволяющие избавиться от плотных отложений и вернуть зубам естественную белизну.

Удаление зубного камня при помощи соды

Одним из самых эффективных народных средств, помогающих удалить зубной камень, является обычная пищевая сода. Ее легко применять в домашних условиях, причем не только для борьбы с зубным камнем, но и для отбеливания эмали. Сделать состав для очищения зубов можно самостоятельно: достаточно добавить к привычной зубной пасте щепотку соды. Чистить зубы такой смесью нужно не чаще трех раз в неделю, в противном случае велика вероятность истончения и повреждения эмали, особенно на передних зубах.

Убрать зубной камень можно и без помощи зубной пасты. Для этого нужно смешать щепотку соды с перекисью водорода и втереть получившуюся кашицу в зубную эмаль. Через 3–5 минут следует тщательно прополоскать рот, чтобы удалить состав с зубов и избавиться от неприятного привкуса.

Вместо пищевой соды можно использовать и поваренную соль мелкого помола. Она тоже обладает отбеливающим эффектом, однако ее воздействие на зубную эмаль еще более агрессивно.

Усилить действие соды можно с помощью лимонного сока. Удалить зубной камень и отбелить зубы таким образом получится буквально за несколько процедур. Смешав оба компонента, нужно нанести состав на зубы. Через несколько минут можно сплюнуть образовавшуюся слюну, а рот − прополоскать.

Другие методы удаления зубного камня и отбеливания зубов

Удалить зубной камень и отбелить зубы можно и с помощью других народных средств. Хорошим эффектом обладает черная редька, которую нужно натереть на мелкой терке и смешать с небольшим количеством лимонного сока. Готовую кашицу нужно втереть в зубную эмаль с помощью зубной щетки или просто пожевать в течение пары минут. Процедуру следует повторять ежедневно до достижения желаемого эффекта.

Наиболее щадящим для зубов и в то же время эффективным против зубного камня является обычный мед. Он не только способствует размягчению отложений на зубах, но и обладает антибактериальным эффектом. Чайную ложку меда следует растворить в стакане теплой воды, после чего использовать эту жидкость для полоскания рта. Процедуру желательно проводить не менее 4 раз в день в течение двух-трех недель.

Растворы для полосканий, помогающие смягчить зубной налет, можно приготовить и из лекарственных трав.

Хорошим эффектом обладают:

  • чистотел;

  • полевой хвощ;

  • кора дуба;

  • березовые почки.

Чайную ложку любой из перечисленных трав следует залить стаканом кипятка и настаивать в течение часа. Процеженным настоем необходимо полоскать рот перед каждой чисткой зубов.

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#зубы #здоровье
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