Почему мы остаемся в несчастливых отношениях: 6 главных причин

Казалось бы, все мы хотим быть счастливыми и любимыми. Тогда почему же порой остаемся в отношениях, которые приносят одни лишь страдания?

Психотерапевт Викран Сентис, работающий с семейными парами уже более 30 лет, назвал шесть ключевых причин нежелания что-либо менять в личной жизни, когда это крайне необходимо.

Привычка

Перемены — это всегда стресс. Мы боимся неизвестности, поэтому зачастую обрекаем себя на заточение в уже хорошо знакомом аду. Да, неприятно и бессмысленно, но хотя бы все понятно и предсказуемо. Условный пример: представьте, что у вас есть старое, скрипучее кресло, на котором уже и не особо-то приятно сидеть. А отремонтировать его нельзя — только покупать новое на замену. Но вы так привыкли качаться на этом кресле по вечерам, что даже не рассматриваете вариант расстаться с ним.

Вот и к абьюзивным отношениям мы примерно также привыкаем. Пусть каждое взаимодействие с партнером приносит разочарование, но предсказуемость его действий становится источником иллюзорного комфорта и перевешивает весь негатив.

Сильная зависимость

Эмоциональная зависимость от партнера и его присутствия может быть такой же сильной, как зависимость от наркотических средств, алкоголя или тех же сладостей. Все потому, что когда мы влюблены, вырабатываются эндорфины — гормоны счастья. Со временем организм привыкает к ним и постоянно требует подзарядки.

Вот и выходит, что в случае расставания чуть ли не основной источник хорошего настроения пропадает. В результате организм увядает, а вместе с ним и мы сами. Мозг этого всего, конечно же, не хочет, поэтому велит оставить все так, как есть.

Обоюдные страдания

После проявления агрессии абьюзеры часто приползают к жертве на коленях с извинениями. Они молят вторую половинку о прощении, заваливают ее подарками и, конечно же, обещают измениться в лучшую сторону. И что в таком случае происходит? Жертва начинает жалеть человека, который ее обидел. Мол, он же переживает, мучается, а, значит, любит меня.

Но тут важно понимать, что раскаяние и обещания — это только слова. Реальные перемены требуют усиленной работы над собой и личной ответственности. Если бы агрессор действительно хотел радовать вас и оберегать, он бы уже давно изменился. Вторых шансов таким людям давать точно не стоит.

Вера в лучшее

Многие верят в волшебную, ни с чем не сравнимую силу любви, которая якобы способна изменить человека, даже самого эгоистичного, жестокого и озлобленного на весь мир. Однако практика показывает, что как бы сильны ни были чувства одного человека, они не могут изменить поведение другого. Вера жертвы в светлое будущее отношений может временно изменить поведение партнера, но как только он почувствует, что она от него никуда не уйдет, старые «привычки», скорее всего, вернутся.

Низкая самооценка

Люди с низкой самооценкой склонны считать, что они целиком и полностью заслуживают плохого обращения, даже от самого близкого человека, который, казалось бы, должен любить и лелеять их. Когда партнер проявляет агрессию, жертва думает «ну, я сама виновата». Она привыкает к постоянным издевкам и оскорблениям, воспринимает их как нечто само собой разумеющееся. В отличие от любви, заботы, поддержки и прочих явлений, свойственных для гармоничных и здоровых любовных союзов.

Со временем ситуация лишь усугубляется, и выбраться из токсичных отношений становится все сложнее и сложнее.

Жертва обстоятельств

В большинстве случаев абьюзеры вырастают таковыми не сами по себе. За их недоверием к миру и озлобленностью на всех и вся, как правило, стоят детские психологические травмы и болезненный опыт взаимодействия с родителями, другими родственниками, преподавателями и сверстниками.

Представьте, что человека воспитывали пьющие отец и мать, которые постоянно ссорились, дрались и запирали свое беззащитное чадо в комнате. Ребенок вырастет, а вот его представление о том, как нужно выстраивать отношения с людьми, останется прежним. А вторая половинка будет снова и снова прощать агрессора и закрывать глаза на его выходки, ведь он, бедный, пережил такие страшные вещи.