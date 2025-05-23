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Врач-гериатр назвал 7 признаков, что вы стареете медленно и красиво 0 645

Люблю!
Дата публикации: 23.05.2025
Doctorpiter
Врач-гериатр назвал 7 признаков, что вы стареете медленно и красиво
ФОТО: Freepik

Старость может быть очень разной. И во многом именно от вашего выбора и решений зависит, какими будут годы после выхода на пенсию.

У всех людей жизнь так или иначе меняется с возрастом. Однако если одни даже на пенсии продолжают быть активными, то другие уже после тридцати постоянно жалуются на боль в коленях и не хотят лишний раз выходить из дома.

Есть факторы, на которые мы повлиять не в силах, например генетика. А есть вещи, которые помогут встретить старость в трезвом уме и полным энергии.

По словам гериатра Парула Гояла, здоровое старение состоит из трех главных компонентов: физического здоровья, эмоциональных связей и психологической поддержки.

Вот несколько признаков, что человек стареет гармонично.

Вы учитесь новому

Чем старше мы становимся, тем меньше у нас возможностей получать новую информацию. Когда человек не учится и не работает, ему буквально приходится искать возможности для обучения.

Парула Гоял советует пожилым людям постоянно изучать что-то новое. Это может быть иностранный язык, игра на музыкальном инструменте, новое хобби. Процесс обучения формирует новые нейронные связи в мозге и позволяет сохранить когнитивные функции.

Вы честны с собой

Часто люди так боятся стареть, что занимаются самообманом и отрицают очевидное. Пожилым людям очень важно прямо говорить о своих потребностях.

Чувствуете себя одиноким — не стесняйтесь сказать об этом родным или друзьям. Отмечаете странные симптомы — поспешите к врачу. Заметили, что стали более тревожным или депрессивным — не списывайте все на возраст, расскажите об этом специалисту.

Вы не одиноки

Одиночество вредит здоровью мозга и психике. Укрепляйте социальные связи.

Если у вас нет семьи, ищите другие способы общаться с людьми: вступайте в клубы по интересам, знакомьтесь с соседями. Общение идет на пользу когнитивным функциям и тренирует ваш разум.

Вы заботитесь о своем здоровье

В любом возрасте важно хорошо спать, правильно питаться и заниматься спортом. Но чем старше человек, тем сильнее по нему бьют недосып, несбалансированный рацион и малоподвижный образ жизни.

Гоял советует обратить внимание на средиземноморскую диету. Это план питания, который предполагает упор на употребление свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, полезных жиров. Пейте достаточно чистой воды и поддерживайте себя в хорошей физической форме.

Иногда пожилые люди считают, что спорт уже не для них, и откладывают походы в зал из-за страха упасть, но на самом деле физические упражнения, наоборот, снижают риск падений. С годами мышечная масса уменьшается, но тренировки помогают сохранить тело сильным и подтянутым.

У вас есть любимое дело

Никто не застрахован от хронических болезней и возрастных недугов, травм и прочих неприятностей. Но это не значит, что вам больше нельзя получать удовольствие от кулинарии, книг, путешествий и многого другого.

Человек, у которого есть хобби, не будет скучать. Ощущение, что день длится слишком долго, — тревожный признак.

Вы обсуждаете с врачом лекарства

Если вам прописали какое-то лекарство в 50 лет, это не значит, что оно будет эффективно и спустя 20, 30 или 40 лет. Прогресс не стоит на месте, и за годы на рынке могли появиться более современные и эффективные препараты.

Кроме того, и организм меняется со временем. Консультации с врачом помогут не принимать уже неактуальные для вашего здоровья таблетки.

Вы планируете будущее

Как бы мы ни хотели оставаться здоровыми и бодрыми до ста лет, важно понимать: есть и другие, менее приятные сценарии. Будет лучше, если вы заранее подумаете и обсудите с близкими план действий на случай, если вы окажитесь в больнице, упадете или столкнетесь с потерей памяти. Это обеспечит вам комфорт и заодно облегчит жизнь близким. К тому же в этом случае вы сами сможете решать свою судьбу.

Гоял рекомендует прививать себе здоровые привычки как можно в более раннем возрасте. А еще советует не зацикливаться на цифрах в паспорте: они не связаны с хорошим самочувствием в пожилом возрасте, пишет издание Huffpost.

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#старость # возраст #здоровье
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