Самые упрямые знаки Зодиака: топ-5

Каждый человек постоянно сталкивается с упрямством и непробиваемостью со стороны окружающих людей. Кто-то считает, что чай обязательно должен быть сладким. А другому же это покажется форменной глупостью, портящей вкус чудесного напитка. Люди со своими убеждениями имеют тяжелый нрав, из-за чего у них часто возникают конфликты. Стоит отметить самых ярких представителей зодиакального спектра, чей неуступчивый характер усложняет им жизнь.

1. Телец

Эти личности совершенно не поддаются контролю. Из-за чего неизбежны ссоры с начальством. Тельцами совершенно невозможно управлять, они всегда имеют свое непоколебимое мнение на все. Тем, не менее, это очень ответственные люди, которые всегда требуют от себя лучших результатов. Стоит всегда помнить это при выборе работы. Любой Телец отлично справится с деятельностью, в которой он сам себе руководитель. В других аспектах жизни эти представители земной стихии такие же необузданные, как и их астрологический символ. По этой причине часто могут возникать споры с близкими и друзьями.

2. Лев

Царь зверей часто обладает завышенной самооценкой, поэтому спорить с ним — это, как об стену горох. Эти люди весьма деспотичны, с ними компромиссы бесполезны. Очень сложно уговорить Льва поменять свою точку зрения. Они ненавидят все, что связано с коллективной работой: групповые проекты, командную игру, массовые совещания. Такие упрямые личности ценят лишь свое мнение, постороннее их не интересует. Эгоизм Львов приносит им лишь вред. Отсюда постоянное недовольство своей жизнью, окружением, карьерой. Им был бы полезен совет Гете, который рекомендовал искать проблему, начав с себя.

3. Скорпион

Золотую середину в этом строптивом списке занимает водный знак. Скорпионы — это довольно упрямые натуры, что проявляется с самого детства. Сентиментальность и страсть этих личностей является причиной их неуступчивости и весьма сложного характера. Эмоциональная привязанность заставляет Скорпионов бить себя пяткой в грудь, защищая свои идеалы. Тот, кто хотя бы раз имел с ними дело, понял — такие люди не станут прогибаться и идти на уступки. Личная жизнь у Скорпиона может сложиться удачно только в том случае, если его партнер сможет быть покорным, тихим и совершенно спокойным.

4. Водолей

Эти ребята совсем не знают, что такое подчинение правилам. Да и вообще сложно встретить Водолея, который будет послушно следовать указаниям, делая то, что ему скажут. Это просто нереально. Водолеи — это бунтари по своему характеру, им никто и ничто не указ. Для таких личностей свобода — самое главное в жизни. Бесполезно ждать от Водолеев изменений. Они всегда постоянны в своей непредсказуемости и упрямости. Им нравится все то, что противоречит привычным в обществе нормам. Договорится с Водолеем практически невозможно. Да и надо ли? На все у них есть критические замечания, которые они с радостью выльют на несогласных.

5. Овен

Этот огненный знак зодиака трудно обуздать. Его решения всегда настолько продуманы, что можно не надеяться, что они изменятся. Жизнь Овнов похожа на вечные скачки, где они всегда и во всем стремятся побеждать. У этих личностей большие амбиции, которые, безусловно, помогают в достижении целей. Овны стремятся постоянно работать над собой, саморазвиваться. Да, это хорошие качества. Но неуступчивость, желание идти по головам и вечные споры с окружающими не добавят им плюсов в Карму. Да и взрывной характер очень часто является причиной конфликтов. Овнам лучше быть сдержаннее и научиться терпению. Возможно, тогда они смогут нормально сосуществовать в обществе и не создавать проблем себе и другим.