3 признака, что развод уже не за горами

Один раз и на всю жизнь… В большинстве случаев так бывает только в сказках. В реальном мире человек может несколько раз жениться или выходить замуж и, даже будучи в серьезных отношениях, не замечать, что союз уже начал трещать по швам.

Психологи уверены: расставания только на первый взгляд могут казаться внезапными. Если же снять розовые очки или постараться не отрицать очевидное, то выяснится, что проблемы в отношениях прослеживались уже давно. Однако многие пары не хотели их решать, потому что не видели смысла, боялись начать разговор или же старались убедить себя, что им просто кажется.

Еще один важный нюанс: кто-то из партнеров все равно вкладывается в отношения больше. Зачастую именно этот человек и начинает первым видеть проблемы, нутром ощущая, что что-то не так. Но ему жаль усилий, потраченного времени, он верит, что все образуется.

«Я настоятельно рекомендую обращать внимание даже на мелочи. Обсуждайте с партнером все, что посчитаете важным. Порой именно детали дают понять, что в отношениях нужны перемены», — говорит американский психолог Марк Трэверс.

Эксперт также предупреждает: не всегда союз можно спасти. Вот три главных признака, что расставание уже близко.

1. Вы больше не веселитесь и не смеетесь вместе

Наверняка в начале отношений любая шутка партнера казалось самой смешной на свете. У вас было много общих тем, вы могли смеяться вместе до боли в животе.

Несомненно, со временем страсти угасают. Однако все равно человек, который рядом, должен уметь вызвать у вас смех или улыбку. Но вот он говорит ту самую «вашу шутку», но вы в ответ только закатываете глаза. Смеяться не хочется, шутить в ответ — тоже.

Рядом с партнером вам либо грустно, либо нервно, либо никак. Однако ученые доказали, что смех — это один из ключевых показателей удовлетворенности отношениями. Без него гаснут даже самые сильные чувства.

2. Вы не спешите делиться с партнером самым сокровенным

Так называемый эмоциональный обмен — это фундамент здоровых и крепких отношений. Когда в паре есть любовь и доверие, то хочется делиться всем, что происходит вокруг. Партнер становится первым человеком, кому вы расскажете о ссоре с родителями, проблемах на работе или же поделитесь радостью, что скоро увидитесь с другом детства.

Однако, когда отношения идут на спад, эта динамика меняется. Вам больше не хочется говорить о том, что происходит вокруг. Может казаться, что партнеру это не важно, вы боитесь его реакции или же просто не видите смысла в разговоре.

В результате ваша эмоциональная связь слабеет. Вы ищете поддержки где угодно, но только не в отношениях. Это и есть начало конца.

3. Время порознь приносит облегчение

В здоровых отношениях время, проведенное порознь, обычно приводит к сильной тоске. Вам хочется, чтобы партнер скорее вернулся, ведь так много надо ему рассказать лично! Хочется просто обнять человека и побыть рядом.

Но когда все рушится, возникает чувство облегчения, если вы не вместе. Например, кто-то из пары заболел, а вы планировали вместе пойти на юбилей к друзьям. В отношениях, которые близятся к концу, у второго партнера не возникнет сожаления. То есть он будет искренне сопереживать тому, кто заболел, но с большим удовольствием отправится на праздник один, ведь ему так изначально и хотелось.

«Многие пары со временем становятся совершенно разными. Например, один человек достигает эмоциональной зрелости, а второй до сих пор остается ребенком. Если вам кажется, что с другим человеком может быть лучше, то стоит задуматься. А так ли вам нужны эти отношения?» — заключил психолог.