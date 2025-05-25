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Кардиолог назвала фрукт №1 для здоровья сердца 0 384

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Дата публикации: 25.05.2025
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Кардиолог назвала фрукт №1 для здоровья сердца

Кардиолог отметила, что пользу этого фрукта для сердца сложно переоценить.

Авокадо - лучшие фрукты для здоровья сердца, поскольку они богаты полезными для сердца жирами, клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Исследования показали, что они могут помочь снизить уровень холестерина и артериальное давление, пишет Eeatingwell. По словам кардиолога Сары Александер, авокадо лучший фрукт для здоровья сердца.

Авокадо содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца. Одним из выдающихся, как отметила Александер, является калий. "Калий помогает снизить кровяное давление, уменьшая воздействие натрия", - объяснила она.

Авокадо также наполнены антиоксидантами, такими как каротиноиды и витамин E, которые помогают защищать кровеносные сосуды, снижать вредный холестерин и способствовать общему здоровью сосудов.

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Авокадо богаты полезными для сердца полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами. Исследования показали, что эти жиры могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина.

Метаанализ семи исследований показал, что у людей, употребляющих авокадо, общий уровень холестерина и "плохого" холестерина ниже, чем у тех, кто не употребляет авокадо.

Дополнительные исследования связывают потребление авокадо с меньшим количеством заболеваний сердца в целом. Например, одно исследование показало, что люди, съедавшие не менее двух порций авокадо в неделю, на 16% реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 21% реже страдали ишемической болезнью сердца, чем те, кто не употреблял авокадо. Исследование также показало, что замена всего лишь половины порции масла или маргарина авокадо была связана с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 16–22%.

Авокадо богаты клетчаткой, питательным веществом, которого большинство из нас не потребляет в достаточном количестве. Фактически, половина авокадо содержит почти 7 граммов клетчатки. Это четверть от 28 граммов суточной нормы. Примерно половина из них — это растворимая клетчатка, снижающая уровень холестерина.

Также авокадо может похвастаться большим количеством растительных стеринов, чем большинство других фруктов. "Растительные стерины могут снижать уровень холестерина, предотвращая его всасывание холестерина, а снижение уровня холестерина может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Александр.

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#фрукты #здоровье
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