Расслабленность и лёгкая небрежность: как правильно носить джинсы этим летом

Еще не нашли джинсы на лето или уже выбрали пару, но не знаете с чем и как их носить, чтобы было модно и актуально? Тогда разбираемся вместе, в том какие правила нужно учитывать, выбирая деним на этот год.

Несмотря на то, что удобная пара джинсов является, наверное, одним из самых базовых элементов гардероба какой только можно представить, даже они могут вызывать множество вопросов: какой фасон сейчас в моде, а какой лучше не покупать? Как правильно стилизовать уже имеющуюся пару или ту, которая только недавно попала в виш-лист? Какой цвет лучше выбрать? Поможем вам найти ответы на самые частые вопросы о дениме — собрали несколько основных правил, которые актуальны на это лето.

Темно-синий деним — самый актуальный цвет

В этом году забудьте об известном на протяжении многих лет правиле, что летом стоит носить только светлые джинсы — голубые, белые бежевые или светло-серые — а темные отложить на осенне-зимний период. Главным трендом лета 2025 станут джинсы (и вообще весь деним, включая юбки, куртки и рубашки) оттенка индиго, глубокого синего, который обычно ассоциируется с холодной погодой. Все дело в том, что в моде сейчас скандинавская эстетика — и именно там инфлюенсеры и модные энтузиасты носят модели вот такого темно-синего цвета. Данный тренд останется с нами и на осень; как раз тогда для большинства подобный вариант станет более привычным.

Широкие снизу — узкие сверху

Широкие джинсы, несмотря на очевидное возвращение в модный мир ненавидимых многими скинни, остаются главным трендом. Постепенно на смену совсем свободным и небрежным baggy-jeans приходит их новая, более универсальная версия с узким верхом и существенным расширением книзу, которое начинается от нижней половины бедра. Такую модель определенно проще вписать в любой гардероб, потому что ее посадка позволяет стилизовать джинсы с самыми разными вещами в любом стиле, чем не могут похвастаться ни «бэгги», ни «скинни».

Тотал-деним — на пике трендов

Если еще несколько лет назад сочетания из джинсов и куртки или рубашки из денима, считались как минимум сомнительными, то летом 2025 года — это один из главных писков моды. Дело в том, что сейчас подобную комбинацию часто задумывают сами дизайнеры: благодаря этому вещи изначально сочетаются друг с другом по оттенку, материалу и комплиментарности друг другу. К тому же, актуальные тотал-деним образы чаще всего представлены рубашками свободного кроя, а не облегающими короткими «джинсовками», которые режут пропорции, как было раньше.

Подвороты возвращаются

Многие помнят, что во второй половине 2010-х годов одним из главных трендов на протяжении сразу нескольких сезонов оставались подвороты на довольно узких джинсах, которые обнажали щиколотку. Тогда подобным образом стилизовали все модели в любое время года — холодной зимой их поднимали еще выше, чтобы эстетическому эффекту не мешал ботинок. В 2025 году все куда менее радикально: стилисты и модные инфлюенсеры предлагают слегка подворачивать длинные широкие и прямые джинсы, чтобы добавить образу расслабленности и легкой небрежности.