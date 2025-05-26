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Что делать, если у собаки или кошки завелись блохи 0 303

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2025
Techinsider
Что делать, если у собаки или кошки завелись блохи

Крошечное существо, такое как блоха, может сделать несчастной жизнь не только животного, но и его владельца.

Кошки и собаки нередко приносят на себе незваных гостей. Насекомые-паразиты, такие как блохи, могут сильно доставать питомцев и их владельцев. Но вот несколько способов, которые помогут справиться с этой проблемой

Блохи оставляют после себя болезненные, зудящие укусы, а также могут быть переносчиками вирусов и бактериальных инфекций. Поэтому, если вы обнаружили этих насекомых на своем питомце, вам нужно избавиться от них как можно скорее — они не исчезнут сами по себе.

Блох не всегда легко заметить невооруженным глазом, хотя часто можно найти их следы на шерсти вашего питомца — темные зерна, похожие на частицы черного молотого перца. Вы также можете найти следы блох на кровати, одежде и игрушках вашего питомца.

Поскольку укусы блох заставляют домашних животных чувствовать себя некомфортно, они начинают часто чесаться. В некоторых случаях они также могут потерять волосы и у них могут появиться кожные инфекции. Если вы заметили блох на своем питомце, нужно немедленно принять меры. В противном случае насекомые будут быстро размножаться и раздражать животное.

Как избавиться от блох на кошке или собаке

Существует несколько способов избавиться от блох. Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас и вашего питомца или использовать сразу несколько одновременно, чтобы быть уверенным в результате.

Ванна для питомца

Вам понадобится теплая вода и обычное мягкое мыло. Не обязательно использовать специальный шампунь — некоторые компоненты этих средств могут действовать агрессивно и сушить кожу животного. Если вы решите попробовать шампунь от блох, проконсультируйтесь с ветеринаром перед его использованием.

При купании питомца придерживайтесь следующего порядка действий:

  • Начните с головы и двигайтесь вниз по телу животного. Если начать с середины тела питомца, блохи перейдут на более высокие места и начнут прыгать в разные стороны. Будьте осторожны, чтобы не налить воду в уши вашего питомца.

  • Намыльте тело питомца, чтобы стало видно белую пену

  • Массируйте шерсть и кожу питомца около 10 минут, чтобы удалить яйца блох, которые могут быть глубоко внутри шерсти.

  • Промойте питомца теплой водой, смыв мыло, и промокните его шерсть насухо полотенцем.

Используйте диатомовую землю

Диатомовая земля - это мелкий порошок, изготовленный из диатомовых водорослей. Частицы порошка имеют микроскопические зазубренные края, которые повреждают экзоскелеты насекомых.

Используйте диатомовую землю следующим образом:

  • Наденьте перчатки и маску перед обработкой. Мельчайшие частицы могут попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки, вызывая сухость и раздражение.

  • Нанесите вещество на полы, ковры, кровати для домашних животных, любые другие области, где ваши домашние животные ходят чаще всего, и где блохи, скорее всего, прячутся. Не наносите его непосредственно на животное. Обратите внимание, что это средство теряет свою эффективность, когда становится влажным.

Используйте средство для борьбы с блохами

На рынке существует множество различных средств борьбы с блохами, которые могут убить или выгнать блох. Они могут быть в виде капель, спреев и таблеток, а также их можно наносить на ошейники.

Однако вы должны быть осторожны с использованием инсектицидов, потому что они могут вызвать серьезные побочные эффекты у питомца, включая вялость, тошноту и судороги.

Чтобы не навредить питомцу, стоит использовать эти средства по назначению ветеринара и строго следовать инструкции.

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#кошки #собаки
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