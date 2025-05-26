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Гроздья гнева: 4 эффективных приема для общения со вспыльчивыми людьми 0 255

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Гроздья гнева: 4 эффективных приема для общения со вспыльчивыми людьми

Иногда вспыльчивость — следствие психологической травмы или нарушений в производстве гормонов и работе мозга.

Но намного чаще это просто особенность темперамента человека: его нервная система быстрее и острее, чем у большинства людей, реагирует на раздражители. Следствие этого — эмоциональные вспышки, которые затрудняют общение. Как быть, если они происходят у кого-то из ваших близких, и вам больше всего хочется от них спрятаться?

Прежде всего, поймите: подобные взрывы не нацелены лично на вас и человек не ставит цели вас напугать или как-то навредить вам.

Во-вторых, если вам важно дальше общаться с таким человеком, не пытайтесь его изменить. Да, есть методики личностного роста и техники психотерапии, которые учат человека лучше контролировать свои реакции или менять их. Взрослый, самостоятельный человек, может принять решение работать над собой, если ему мешает его характер. Но это его личное решение. Вас это не касается. А для отношений лучше всего, когда вы принимаете человека таким, как он есть. С его недостатками в том числе.

Упростить общение и избегать острых ситуаций помогут несложные практические приемы. В следующий раз, когда разговор начнет накаляться попробуйте их применить, результат удивит!

1. Говорите медленнее и тише

Если чувствуете, что собеседник начинает раздражаться и может вспылить, попробуйте замедлить свою речь и говорить тише.

С одной стороны, ваш визави бессознательно начнет подстраиваться под вашу манеру разговора — это автоматическая реакция. С другой стороны, вы и сами сможете замедлиться и успокоиться.

Однако важно, чтобы ваша речь звучала естественно и ровно. Вероятно, сначала лучше пару раз потренироваться в общении с более комфортным человеком.

2. Переключите его внимание

Этот прием знают все родители: так можно успокоить плачущего ребенка. Если ваш собеседник начинает злиться, попробуйте ненавязчиво сменить тему разговора. Например, вспомнить о чем-то, что его интересует, или задать ему какой-то вопрос. Если подходящая тема в голову не приходит, просто обратите внимание собеседника на что-то интересное вокруг, например, на красивое дерево.

3. Активно слушайте и признавайте чувства собеседника.

Покажите собеседнику, что внимательно слушаете его и уважаете его мнение. Отвечайте на его фразы словами «да, понимаю» или перефразируйте их, повторяя последнюю часть предложения или задавая уточняющие вопросы. А простое «Я вижу, что ты расстроен» покажет, что вы понимаете его состояние.

И еще одно очень важное правило:

4. Избегайте провокационных фраз.

Чтобы не распалять собеседника, ни в коем случае не говорите фраз вроде «успокойся», «не драматизируй» и тем более «ну вот опять начинается». Они могут восприниматься как обесценивание эмоций собеседника или напоминание о недостатке, которые он сам осознаёт. И разумеется, станут поводом для гнева.

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#психология #общение
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