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«Я представляю свою жизнь, как сад»: Памела Андерсон наслаждается деревенской жизнью 0 371

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Дата публикации: 26.05.2025
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«Я представляю свою жизнь, как сад»: Памела Андерсон наслаждается деревенской жизнью

57-летняя Памела Андерсон вернулась к себе в деревню, чтобы отдохнуть от светской суеты.anderson-_11.jpg

Актриса постит уютные дачные фото: грядки с овощами, стриженые кусты, прогулки с собаками в лесу…

Вся эта благодать когнитивно диссонирует с образом “Спасательницы Малибу”, который полюбили в мире. Но, с точки зрения знаменитости, никакого диссонанса нет. “Я представляю свою жизнь, как сад. Могу пересадить кусты, все начать заново и сделать по-своему”, - философствует она.

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Напомним, что в 2023 году Андерсон впервые вышла на публику без макияжа, произведя фурор. “Я решила, что просто пойду на показ мод, мне не нужно с кем-то соревноваться. Зачем мне тратить три часа в кресле визажиста, когда на мне эти прекрасные наряды от Вивьен Вествуд?”, - прокомментировала она. С тех пор поклонники смирились с новым стилем Пэм, а звездные коллеги поддержали смелый тренд.

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Переосмыслить свою жизнь секс-символ 90-х решилась, когда узнала, что заразилась гепатитом С. Источником инфекции стала игла бывшего мужа Томми Ли, которой актриса воспользовалась, делая татуировку. Болезнь удалось победить, но чувство хрупкости бытия не отпустило.

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Памела Андерсон с сыновьями.

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Чтобы вернуть себе ощущение полноты жизни Андерсон выкупила деревенский дом своей бабушки, сделала ремонт и перепланировку участка. Теперь, по ее словам, она в ладу с собой и никакие светские вечеринки и съемки не могут сравниться с тем наслаждением, которое дает общение с природой.

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#знаменитости # актриса
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