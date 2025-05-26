Магниевое масло: что это и как оно воздействует на организм

В наше неспокойное время, когда стресс преследует чуть ли не каждого второго жителя, важно оставаться в балансе и спокойствии. За это в нашем организме отвечает магний. Однако многие даже не подозревают, что испытывают дефицит этого важного микроэлемента. А ведь от него зависит наше самочувствие, настроение, психическое состояние и даже сон. Один из способов восполнить нехватку минерала — это магниевое масло. Что это такое, как и зачем его применять, нам рассказал врач-терапевт Андрей Крапивин.

Что такое магниевое масло и зачем применяется

Магниевое масло получают путем растворения в воде хлорида магния (концентрата магниевых солей). Натуральный на 100% продукт имеет высокую концентрацию минералов, у него нет запаха, оно быстро смывается и легко впитывается. В идеале масло не содержит вредных добавок. Как правило, в магазинах оно продается в бутылочках с распылителем или без него. Масло наносится на проблемную зону и растирается.

«Несмотря на свое название, пить магниевое масло не рекомендуется! Хлорид магния в концентрированном виде может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, тошноту, диарею и другие неприятные симптомы. Хоть некоторые источники и упоминают о возможности употребления внутрь небольших разбавленных доз, это может быть небезопасно», — уточняет наш эксперт.

Продукт имеет множество полезных свойств:

Восполняет дефицит магния — минерал играет важную роль во многих процессах в организме, включая работу мышц и нервов, регуляцию уровня сахара в крови и артериального давления, а также синтез белка и ДНК.

Помогает справляться со стрессом — магний участвует в регуляции нервной системы, помогая снизить уровень стресса и тревожности.

Снимает мышечное напряжение и судороги — магний помогает расслабить мышцы и уменьшить судороги.

Улучшает сон — минерал способствует выработке мелатонина, гормона, регулирующего сон.

Уменьшает боли — магний обладает противовоспалительными свойствами и может помочь с болью при артрите и других состояниях.

Кроме того, его часто используют в косметических целях:

Для лица — помогает уменьшить воспаление, улучшает гидратацию кожи, нормализует работу сальных желез, улучшает кровоснабжение тканей.

Для волос — уменьшает выпадение волос и ускоряет их рост, делает их более эластичными и прочными.

При лечении акне — магний снижает воспаление и нормализует уровень кожного сала, что снижает вероятность закупорки пор и образования акне. Он также имеет антибактериальные свойства, что помогает в борьбе с бактериями.

Для ногтей — укрепляет ногтевую пластину, предотвращает расслаивание.

Для массажа — расслабляющие свойства магния помогают снять стресс и убрать зажимы в мышцах. Делайте массаж с маслом минимум раз в неделю.

«При нанесении на кожу масло может пощипывать. Это связано с тем, что в нем содержатся натуральные соли. Не пугайтесь, это нормальная реакция. Если у вас чувствительная кожа, перед нанесением разбавляйте масло водой в соотношении 1:1. Масло нельзя наносить на только что выбритые участки тела и порезы», — рассказывает врач.

Вред и побочные действия магниевого масла

Несмотря на массу преимуществ, по словам нашего эксперта, этот продукт имеет и некоторые минусы. Осторожно используйте масло, чтобы не было:

Раздражения кожи — у некоторых людей магниевое масло может вызвать покалывание, зуд или покраснение кожи. Рекомендуется начинать с небольшого количества и разбавлять масло водой, если необходимо.

Аллергических реакций — в редких случаях возможны проявления аллергии на магний.

Обострения сердечно-сосудистый заболеваний — может появиться аритмия, одышка, пониженное артериальное давление.

«Важно помнить, что перед использованием магниевого масла, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или вы принимаете лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом. Не превышайте рекомендуемую дозу, а при появлении каких-либо нежелательных проявлений прекратите использование и обратитесь к врачу», — советует Андрей.

Как еще можно восполнить дефицит магния

Если по каким-то причинам вы не хотите использовать магниевое масло, но ощущаете нехватку этого важного минерала в организме, есть другие способы его восполнить:

Прием добавок магния в виде таблеток или капсул — существуют различные формы магния (цитрат, глицинат, треонат и д. р.), и важно выбрать подходящую форму, учитывая индивидуальные потребности и переносимость.

Употребление продуктов, богатых магнием — включите в свой рацион зеленые листовые овощи, орехи, семена, бобовые, авокадо и темный шоколад.

Использование магниевых ванн — добавляйте английскую соль (сульфата магния) в ванну, это позволит минералу впитаться через кожу.

«Магниевое масло может быть полезным средством для восполнения дефицита магния и облегчения различных симптомов, но только при наружном применении. Перед использованием проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы удостовериться, что у вас нет аллергической реакции», — заключил терапевт.

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