Врач назвала 7 опасных причин ночной потливости: когда стоит обратиться к врачу

Мокрая подушка с утра не всегда свидетельствует о том, что в комнате было жарко или одеяло оказалось слишком теплым. Иногда ночная потливость может быть тревожным симптомом, игнорировать который опасно для здоровья.

Ночью потоотделение может быть вполне объяснимым: организм реагирует на высокую температуру в комнате или на слишком теплое одеяло. Однако, если в спальне прохладно, а вы все равно потеете, это может быть признаком какого-либо заболевания. Например, по данным сайта Cancer.org, ночная потливость может быть одним из частых симптомов рака легких, который является одним из самых агрессивных видов онкологии.

Среди главных причин ночной потливости, по словам Гончаровой, следует в первую очередь исключить острые инфекции, такие как ОРВИ или грипп. В этом случае потливость является нормальной реакцией организма на инфекцию. Однако также необходимо учитывать и более редкие заболевания, такие как инфекционный мононуклеоз и малярия.

Ночная потливость может сигнализировать и о хронических инфекционных заболеваниях, таких как хронический бронхит или туберкулез. Онкологические заболевания также могут сопровождаться данным симптомом, особенно лимфопролиферативные заболевания, которые относятся к онкогематологии. В таких случаях необходимо обратиться за консультацией к онкологу-гематологу.

Гормональные нарушения также могут быть причиной обильного потоотделения по ночам. Это может быть связано с гипертиреозом или изменениями половых гормонов у женщин, особенно в период климакса или перед менструацией. Нарушенный обмен веществ, включая сахарный диабет или ожирение, также может вызывать ночную потливость.

Хронический стресс и различные психические заболевания, такие как депрессия или нервное истощение, могут приводить к ночному потоотделению. Аутоиммунные заболевания, которые возникают в результате сбоя в работе иммунной системы, также могут быть причиной этого симптома.

Если вы сталкиваетесь с ночной потливостью, важно обратиться к специалисту. Только врач сможет правильно диагностировать проблему и назначить необходимое лечение.