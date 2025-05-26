«Звездочки» на ногах. Игнорировать или нет?

В медицине термин «сосудистые звездочки» (телеангиоэктазии) прочно закрепился как обозначение небольших, сетчатых расширений мелких кровеносных сосудов, которые становятся заметны на коже. Эти образования, многими воспринимаемые как косметический дефект, могут быть симптомом куда более серьезных проблем с венозной системой. Вместе с руководителем Лиги подиатрии Ольгой Чижевской выяснили, почему звездочки возникают, на что обращать внимание и как понять, сигнализирует ли этот симптом о венозных патологиях.

Согласно данным Ассоциации флебологов России, хроническая венозная недостаточность является самым распространенным заболеванием среди взрослого населения и приравнивается к пандемии. Следовательно, появление «звездочек» не стоит игнорировать.

Причины появления сосудистых звездочек

По сосудам нашего организма текут кровь и лимфа, выполняя жизненно важные функции обмена веществ и циркуляции. Под воздействием ряда факторов капилляры (мелкие кровеносные сосуды) могут утрачивать свою эластичность, растягиваться и становиться видимыми под кожей. Главные причины появления телеангиоэктазий связаны с нарушением микроциркуляции крови. Но в рамках одной этой причины заложено множество факторов, инициирующих проблему.

Основные факторы, способствующие появлению «звездочек»:

генетическая предрасположенность.

гормональные изменения;

длительное статическое положение;

избыточный вес и малоподвижный образ жизни;

возрастные изменения;

солнечная радиация и термические воздействия;

хронические заболевания.

Цвет сосудистых звездочек: о чем он говорит?

Появление телеангиоэктазий может различаться не только по форме (сеточка, лучевая звезда, ветвистая структура), но и по цвету. Цвет сосудистой звездочки связан с типом пораженных кровеносных сосудов:

Красные — поражение мелких артериол (артерий небольшого диаметра) и капилляров. Чаще всего они не выступают над кожей, выглядят как тонкая красная сеточка. В большинстве случаев их появление говорит о начальных стадиях венозных заболеваний или связанных гормональных изменениях.

Синие или фиолетовые — расширение мелких вен. Такие звездочки чаще сопровождаются ощущением тяжести в ногах и указывают на нарушение венозного оттока.

Красно-синие — смешанный тип. Говорит о комбинированном повреждении венозных и артериальных сосудов, что уже может сигнализировать о более серьезных проблемах.

Связь «звездочек» с хронической венозной недостаточностью

Ценные исследования, проведенные Ассоциацией флебологов России, показывают, что даже такие визуально небольшие проявления, как сосудистые звездочки, могут быть маркером хронической венозной недостаточности (ХВН) на ранних этапах. ХВН — это хроническое состояние, при котором вены не могут эффективно возвращать кровь к сердцу.

Начальные признаки ХВН:

появление сосудистых звездочек;

чувство тяжести в ногах, особенно в вечернее время;

отеки на ногах;

ночные судороги икроножных мышц.

Игнорирование этих начальных проявлений может привести к прогрессированию заболевания. Телангиоэктазии — это лишь «верхушка айсберга», сигнализирующая о растущем давлении в крупных венах, что со временем обернется варикозной болезнью, хронической венозной недостаточностью и даже тромбозом глубоких вен.

Сосудистые звездочки и тромбоз: где связь?

Телеангиоэктазии сами по себе не вызывают тромбозов глубоких вен, однако они являются индикатором неблагополучия венозной системы. При нарушении работы клапанов в венах кровь застаивается, что приводит к повышению давления внутри сосудов. Это не только способствует расширению мелких сосудов (образованию звездочек), но и создает благоприятные условия для образования тромбов.

Если сосудистая сетка сопровождается сильными отеками, постоянной болью, покраснением кожи или плотными участками под кожей — существует высокая вероятность тромбоза, который требует немедленного медицинского вмешательства.

Возможна ли профилактика появления сосудистых звездочек?

Безусловно, профилактика играет ключевую роль в предотвращении появления сосудистых звездочек и более серьезных венозных заболеваний. Основные меры включают:

Контроль массы тела.

Физическая активность.

Рацион, обогащенный витаминами и минералами.

Отказ от вредных привычек.

Использование ортопедических стелек.

Ортопедические стельки выполняют несколько функций, которые положительно влияют на общее состояние венозной системы и предупреждают появление сосудистых проблем:

помогают равномерно распределить вес тела по стопе, снижая точечное давление на сосуды голени и стопы и уменьшая риск застоя крови в них.

корректируют дефекты стопы (плоскостопие или избыточный супинационный наклон), снижая нагрузку на мышцы и вены нижних конечностей.

оптимальная работа стопы с использованием ортопедических стелек активирует мышечно-венозную помпу в области голеней. При этом кровь активнее поднимается вверх, снижая застой, который и является причиной расширения сосудов. уменьшают ощущение усталости и отеки в ногах, особенно при долгой стоячей или сидячей работе, что снижает риск появления сосудистых звездочек.

если сосудистые проблемы уже имеются, ортопедические стельки помогают замедлить их развитие, снимая нагрузку и восстанавливая механическое равновесие в нижних конечностях.

Во время подбора индивидуальных стелек врач проводит тщательный осмотр стопы, учитывая возраст пациента, его повседневную активность, физическую нагрузку и особенности строения опорно-двигательного аппарата. При необходимости для уточнения диагноза могут быть назначены дополнительные методы обследования.

Существует большое количество ортопедических стелек. Выбор материала для стелек зависит от их назначения: корректировка деформации, облегчение боли или профилактические меры. Важно, чтобы технология изготовления позволяла адаптировать стельки под индивидуальные анатомические особенности стопы конкретного человека. Например, новозеландская система Формтотикс, разработанная на основе термоформуемого материала Formax, уже давно доказала свою эффективность: материал подстраивается под форму стопы, обеспечивает её комфортное положение и способствует поддержанию правильного распределения нагрузки.

В итоге использование индивидуальных ортопедических стелек не только улучшает состояние стопы и осанки, но и влияет на нормализацию венозного кровотока, что значительно снижает риск появления сосудистых звездочек и других проявлений венозной недостаточности.

Когда обращаться к врачу?

Если сосудистая звездочка появляется внезапно, сопровождается болевыми ощущениями, отеками или изменением цвета кожи, это сигнал для обращения за помощью. Игнорировать их нельзя. Ведь это не просто косметический дефект, а возможный признак хронической венозной недостаточности. Включив профилактические меры и вовремя обратившись к врачу, можно избежать множества осложнений. Забота о своих сосудах — это не только залог здоровой и красивой кожи, но и гарантия долгого и качественного образа жизни.